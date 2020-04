Wandern im Sauerland – auch des Sportlers Lust

Auf eine 100-jährige Vereinshistorie wandern die Mitglieder des Sauerländer Gebirgsvereins (SGV) Langscheid/Sorpesee buchstäblich zu. In sieben Jahren werden sie das beachtliche Jubiläum begehen. Doch zum „alten Eisen“ gehören sie keinesfalls: Die Puste geht dem agilen Wanderer-Kollektiv noch lange nicht aus.

Mit ganz viel Leidenschaft und großer Abenteuerlust zelebrieren Jung und Alt des Sunderner Klubs ihr ausgedehntes Hobby im „Land der tausend Berge“. Von geruhsamen Spaziergängen über Stock und Stein kann indes überhaupt nicht die Rede sein – einige der Mitglieder betreiben das Wandern viel mehr sogar als Leistungssport.

Durchweg temporeich gestalten viele der Wanderer des SGV Langscheid/Sorpesee ihre regelmäßigen Einheiten und legen zahlreiche Kilometer zu Fuß zurück. Seit einigen Jahren bietet die SGV-Abteilung ein sogenanntes Leistungswandern an. „Das sind, wenn man so sagen möchte, die Extremsportler unter uns Wanderern“, sagt SGV-Vorsitzender Andreas Danne etwas überspitzt. Doch übertrieben ist seine Umschreibung auch wieder nicht, schließlich sieht die 15 bis 20-köpfige Gruppierung das Leistungswandern als eine ganz spezielle Form des Ausdauertrainings an.

SGV Langscheid/Sorpesee: Was in der Coronakrise fehlt

Das Training der eigenen körperlichen Fitness stehe, so Danne, im Fokus dieser Aktivitäten, die auf Wanderrouten mit höherem Schwierigkeitsgrad vorgenommen werden. Jeder einzelne Leistungswanderer absolviert seine Wandereinheiten mit einer Schrittgeschwindigkeit von mehr als fünf Kilometern pro Stunde. Und pro Jahr legt jeder einzelne von ihnen eine Wegstrecke zwischen 400 und 750 Kilometern zurück. Organisiert werden die Leistungswanderungen von Wanderwart Hans-Dieter Papenkort und Christoph Henke, 2. Vorsitzender des SGV Langscheid/Sorpesee.

Einmal in der Woche steht für die Leistungswanderer eine Einheit mit einer Routenlänge zwischen 15 und 25 Kilometern auf dem Programm. Aufgrund der Coronapandemie fallen diese Wanderungen sowie auch die für die anderen Mitglieder anberaumten Wandertermine jedoch erstmal aus. Auch die zusätzlich für die Leistungswanderer angebotenen Trainingseinheiten, die der gezielten Vorbereitung auf den im kommenden Monat terminierten und nun ebenfalls abgesagten Bödefelder Hollenmarsch dienten – die Veranstaltung findet nun am 28. und 29. Mai 2021 statt – , fallen weg. „Darüber, dass wir derzeit nicht in der Gemeinschaft unserem liebsten Hobby nachgehen können, sind wir alle sehr traurig“, erklärt Andreas Danne wehmütig.

Schließlich steht beim SGV Langscheid/Sorpesee nicht nur das reine Wandern in nahe und ferne Gebiete stets im Mittelpunkt, sondern der ebenso im Verein vorhandene generationsübergreifende Schulterschluss. Die gemütliche Einkehr nach einer Wanderung, der wortreiche Austausch während des geselligen Miteinanders und die ausgelassene Stimmung bei den eigens durchgeführten Festivitäten, zeichnen den im Jahr 1927 gegründeten Verein aus.

So stellt sich der Verein breiter auf

Vor allem in den vergangenen zehn Jahren hat der SGV Langscheid/Sorpesee einen beachtlichen Mitgliederzuwachs verzeichnen können. Eine Ausweitung des Aktivitätsangebots bescherte den Wanderern 150 Zugänge. 400 Mitglieder stark ist der Wanderverein aktuell. „Mit Wandern allein wäre es für uns schwierig geworden, den Laden am Laufen zu halten. Mittlerweile bilden Nordic Walking, Fitnesskurse und Thai Chi weitere wichtige Schwerpunkte, die uns so interessant machen“, bekräftigt Danne.

Organisierte Wein- und Pilswanderungen, Besuche der Freilichtbühnen in den Nachbarorten, das Hüttenfest „Rund um die Kartoffel“ sowie das alljährlich an der Vereinshütte „Krähenbrinke“ veranstaltete Maifest mit etwa 600 Gästen und Live-Band runden das abwechslungsreiche Vereinsleben ab. Das traditionelle Maifest, als eine der wichtigsten Jahres-Haupteinnahmequellen für den SGV Langscheid/Sorpesee, fällt diesmal der Coronakrise zum Opfer. „3000 Euro an Einnahmen fallen da mal eben für uns weg. Da ist sehr bitter“, weiß Andreas Danne.

Die Existenz des Vereins werde das aber nicht gefährden. „Wir können das einmal verschmerzen. Wichtig ist, dass alle weiter ihrer Wanderlust nachgehen und sich auf die künftigen Ereignisse in freier Natur freuen. Ich jedenfalls freue mich sehr darauf“, betont Danne.