Warum Bezirksligist TV Neheim jetzt sogar Rang vier angreift

Sauerland. Der TV Neheim spielt in der Handball-Bezirksliga der Herren weiter eine bärenstarke Saison. Derweil ist der TV Arnsberg erneut total enttäuscht.

Während Handball-Bezirksligist TV Neheim seine Pflichtaufgabe gegen den Tabellenletzten CVJM Gevelsberg äußerst souverän löste, kassierte der TV Arnsberg beim TV Lössel nach miserabler Vorstellung eine deftige Niederlage. Aufgrund des Sturmtiefs „Sabine“ sagte derweil der HV Sundern sein Match beim TuS Linscheid-Heedfeld ab. Es wird eine Neuansetzung geben: Das Spiel könnte nach aktuellen Stand am Freitag, 1. Mai, über die Bühne gehen.

TV Neheim - CVJM Gevelsberg 33:26 (15:9). Nur bis zum 3:3 konnte das Schlusslicht in Neheim mithalten. Danach setzte sich die spielerische Qualität der dünn besetzten, aber dennoch auch konditionell überlegenen Neheimer durch. Nur Gevelsbergs Flügelspieler Kling (11/3) und Heyde (5/2) bereiteten der aufmerksame TVN-Abwehr und dem starken Keeper Philipp Reudenbach einige Probleme, die aber durch die Dynamik der Offensivaktionen kompensiert wurde.

TV Neheim gewinnt Derby beim TV Arnsberg 1 / 24 TV Neheim gewinnt Derby beim TV Arnsberg In der Handball Bezirksliga Süd hat der TV Neheim das Derby beim TV Arnsberg mit 33:27 gewonnen. Foto: Thomas Nitsche Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2 / 24 TV Neheim gewinnt Derby beim TV Arnsberg In der Handball Bezirksliga Süd hat der TV Neheim das Derby beim TV Arnsberg mit 33:27 gewonnen. Foto: Thomas Nitsche Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

3 / 24 TV Neheim gewinnt Derby beim TV Arnsberg In der Handball Bezirksliga Süd hat der TV Neheim das Derby beim TV Arnsberg mit 33:27 gewonnen. Foto: Thomas Nitsche Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

4 / 24 TV Neheim gewinnt Derby beim TV Arnsberg In der Handball Bezirksliga Süd hat der TV Neheim das Derby beim TV Arnsberg mit 33:27 gewonnen. Foto: Thomas Nitsche Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

5 / 24 TV Neheim gewinnt Derby beim TV Arnsberg In der Handball Bezirksliga Süd hat der TV Neheim das Derby beim TV Arnsberg mit 33:27 gewonnen. Foto: Thomas Nitsche Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

6 / 24 TV Neheim gewinnt Derby beim TV Arnsberg In der Handball Bezirksliga Süd hat der TV Neheim das Derby beim TV Arnsberg mit 33:27 gewonnen. Foto: Thomas Nitsche Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

7 / 24 TV Neheim gewinnt Derby beim TV Arnsberg In der Handball Bezirksliga Süd hat der TV Neheim das Derby beim TV Arnsberg mit 33:27 gewonnen. Foto: Thomas Nitsche Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

8 / 24 TV Neheim gewinnt Derby beim TV Arnsberg In der Handball Bezirksliga Süd hat der TV Neheim das Derby beim TV Arnsberg mit 33:27 gewonnen. Foto: Thomas Nitsche Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

9 / 24 TV Neheim gewinnt Derby beim TV Arnsberg In der Handball Bezirksliga Süd hat der TV Neheim das Derby beim TV Arnsberg mit 33:27 gewonnen. Foto: Thomas Nitsche Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

10 / 24 TV Neheim gewinnt Derby beim TV Arnsberg In der Handball Bezirksliga Süd hat der TV Neheim das Derby beim TV Arnsberg mit 33:27 gewonnen. Foto: Thomas Nitsche Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

11 / 24 TV Neheim gewinnt Derby beim TV Arnsberg In der Handball Bezirksliga Süd hat der TV Neheim das Derby beim TV Arnsberg mit 33:27 gewonnen. Foto: Thomas Nitsche Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

12 / 24 TV Neheim gewinnt Derby beim TV Arnsberg In der Handball Bezirksliga Süd hat der TV Neheim das Derby beim TV Arnsberg mit 33:27 gewonnen. Foto: Thomas Nitsche Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

13 / 24 TV Neheim gewinnt Derby beim TV Arnsberg In der Handball Bezirksliga Süd hat der TV Neheim das Derby beim TV Arnsberg mit 33:27 gewonnen. Foto: Thomas Nitsche Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

14 / 24 TV Neheim gewinnt Derby beim TV Arnsberg In der Handball Bezirksliga Süd hat der TV Neheim das Derby beim TV Arnsberg mit 33:27 gewonnen. Foto: Thomas Nitsche Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

15 / 24 TV Neheim gewinnt Derby beim TV Arnsberg In der Handball Bezirksliga Süd hat der TV Neheim das Derby beim TV Arnsberg mit 33:27 gewonnen. Foto: Thomas Nitsche Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

16 / 24 TV Neheim gewinnt Derby beim TV Arnsberg In der Handball Bezirksliga Süd hat der TV Neheim das Derby beim TV Arnsberg mit 33:27 gewonnen. Foto: Thomas Nitsche Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

17 / 24 TV Neheim gewinnt Derby beim TV Arnsberg In der Handball Bezirksliga Süd hat der TV Neheim das Derby beim TV Arnsberg mit 33:27 gewonnen. Foto: Thomas Nitsche Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

18 / 24 TV Neheim gewinnt Derby beim TV Arnsberg In der Handball Bezirksliga Süd hat der TV Neheim das Derby beim TV Arnsberg mit 33:27 gewonnen. Foto: Thomas Nitsche Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

19 / 24 TV Neheim gewinnt Derby beim TV Arnsberg In der Handball Bezirksliga Süd hat der TV Neheim das Derby beim TV Arnsberg mit 33:27 gewonnen. Foto: Thomas Nitsche Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

20 / 24 TV Neheim gewinnt Derby beim TV Arnsberg In der Handball Bezirksliga Süd hat der TV Neheim das Derby beim TV Arnsberg mit 33:27 gewonnen. Foto: Thomas Nitsche Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

21 / 24 TV Neheim gewinnt Derby beim TV Arnsberg In der Handball Bezirksliga Süd hat der TV Neheim das Derby beim TV Arnsberg mit 33:27 gewonnen. Foto: Thomas Nitsche Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

22 / 24 TV Neheim gewinnt Derby beim TV Arnsberg In der Handball Bezirksliga Süd hat der TV Neheim das Derby beim TV Arnsberg mit 33:27 gewonnen. Foto: Thomas Nitsche Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

23 / 24 TV Neheim gewinnt Derby beim TV Arnsberg In der Handball Bezirksliga Süd hat der TV Neheim das Derby beim TV Arnsberg mit 33:27 gewonnen. Foto: Thomas Nitsche Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

24 / 24 TV Neheim gewinnt Derby beim TV Arnsberg In der Handball Bezirksliga Süd hat der TV Neheim das Derby beim TV Arnsberg mit 33:27 gewonnen. Foto: Thomas Nitsche Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Vor allem Spielmacher Moritz Pater und die linke Seite mit dem überragenden Hannes Koch und Sören Frohne setzte die Akzente, doch auch Kreisläufer Alex Zvercikov, Steffen Hackmann und Gesualdo Caruso trugen mit ihren jeweils vier Toren dazu bei, dass die Hausherren über 11:7 (21.) und den 15:9-Halbzeitstand zu einem ungefährdeten Erfolg kamen, der mit einem 4:0-Lauf zum 23:14 (42.) früh perfekt gemacht wurde.

„Jetzt freuen wir uns auf das Derby in Warstein“, blickt Trainer Klaus-Dieter Erbuth bereits auf die Chance voraus, Rang vier direkt anzugreifen.

TV Neheim: Reudenbach (Grau, Baukmann); Koch (8), M. Pater (8/4), S. Frohne (4), Zvercikov (4), Hackmann (4), Caruso (4), Spitthoff (1), F. Pater.

TV Lössel - TV Arnsberg 27:16 (17:9). Bereits nach acht Minuten und einer 5:0-Führung der Lösseler sah sich TVA-Trainer Frank Mähl zu einer Auszeit genötigt. Wirklich besser wurde es in der Folge für die Gäste dann allerdings nicht. Von homogenem Aufbauspiel war wenig zu sehen, die extreme Anzahl technischer Fehler ließ Mähl ein ums andre Mal den Kopf schütteln.

Angetrieben vom Halblinken Quittmann (10/2) setzte sich der Aufstiegsaspirant auf 12:4 (18.) ab. In der Folgezeit ging es für die Gäste aus Arnsberg dann nur darum, die Schlappe im halbwegs akzeptablem Rahmen zu halten, was nach einer erneuten Schwächephase, die der TVL zum 22:10 (40.) nutzte, dann auch gelang. Trotzdem war TVA-Coach Frank Mähl nach der Partie so erbost, dass er sich jeglichen Kommentares enthielt.

TV Arnsberg: Mittelstädt (15. Peitz), D. Capristo (4), P. Mähl (4/3), Pauleck (2), Dame (2), Hübner (2), P. Capristo (1), Fischer (1), Röhrig, Giacosa, Regniet.

Das sind die besten Torjäger

Benachrichtigungen zu Sport im Sauerland direkt aufs Smartphone oder auf den PC? Mit einem Klick einrichten - kostenlos! Mehr über unseren Push-Service lesen Sie hier. Dort können Sie auch Benachrichtigungen zu weiteren Themenfeldern, zum Beispiel aus Ihrer Stadt, abonnieren.

Der Neheimer Hannes Koch konnte mit seinen acht Toren beim Sieg gegen den CVJM Gevelsberg seine Führung in der Torschützenliste der Handball-Bezirksliga der Herren ausbauen. Warsteins Lars Schmidt bleibt Zweiter, allerdings hat ihn der Hohenlimburger Nico Tsolakis als nunmehr fünftes Mitglied im „Hunderter-Klub“ eingeholt. Nachfolgend die Spitzengruppe der Bezirksliga-Torjäger im Überblick:

114 Tore: Hannes Koch (TV Neheim)

108 Tore: Lars Schmidt (VfS Warstein), Nico Tsolakis (HSG Hohenlimburg II) und Christian Pottkämper (HSG Gevelsberg-Silschede II).

106 Tore: Fabian Kling (CVJM Gevelsberg).

99 Tore: Chris Spielmann (HV Sundern).

97 Tore: Lars Müller (SG Attendorn-Ennest).

94 Tore: Daniel Stein (TV Lössel).

90 Tore: Pierre Franz (Eintracht Hagen IV).

87 Tore: Moritz Pater (TV Neheim).

86 Tore: Timo Waschk (HSG Hohenlimburg II).

85 Tore: Christopher Schmidt (SG Attendorn-Ennest).

79 Tore: Sören Frohne (TV Neheim).

76 Tore: Johannes Dame (TV Arnsberg).