Zocken um den Turniersieg: Der erste WP-Konsolencup startet

Längst ist der E-Sport – also der sportliche Wettkampf mit Computerspielen – keine Beschäftigung mehr, den eine kleine Minderheit in abgedunkelten Kellern frönt. Das Zocken beispielsweise von Fifa 2020 an der Playstation 4 ist längst in breiten Gesellschaftsschichten angekommen.

Auch im Sauerland vertreiben sich viele Sportlerinnen und Sportler ihre Zeit auf dem virtuellen Fußballplatz an der Konsole. Diese Zeitung bietet ihnen jetzt außerhalb von Skisprungschanze, Sportplatz oder Laufbahn eine Bühne: Heute startet der WP-Konsolencup – die erste HSK-E-Sport-Meisterschaft dieser Zeitung.

Die Idee des WP-Konsolencups

Das Wochenende gehört dem Sport – so sieht es die große Mehrheit der Aktiven im Sauerland. Wobei man aktuell sagen muss: Eigentlich gehört das Wochenende dem Sport. Denn aufgrund der Coronakrise, in der nun zumindest in einigen Sportarten die Aussicht auf einen Re-Start besteht oder dieser schon erfolgt ist, herrscht derzeit für die allermeisten Aktiven große Flaute.

Die unfreiwillige Sportpause haben viele Sportler versucht, sinnstiftend zu nutzen, beispielsweise mit Joggen oder aber Fitnesstraining im Homeoffice.

Von heute an werden in den kommenden zweieinhalb Wochen bis Freitag, 29. Mai, 16 Sportlerinnen und Sportler aus dem HSK die Gelegenheit bekommen, sich für ihre Vereine an der Spielekonsole, der Playstation 4, gegeneinander online in der Fußballsimulation Fifa 2020 zu messen. Und wie im Sport draußen oder in der Halle geht es auch hierbei um das Duell Team gegen Team, Mann gegen Mann – oder aber Frau.

Die 16 Spieler

Unter den 16 Startern befinden sich mit den Fußballerinnen Alina Lenze (SG TuS Bruchhausen/TuS Niedereimer) und Chiara Kamitter (TuS Sundern) auch zwei weibliche Zockerinnen. „Ich habe mittlerweile in ein paar Spielen Fifa 20 gegen meinen Freund und gegen meinen Trainer nicht schlecht ausgesehen. Mein Ziel ist es, beim WP-Konsolencup nicht jedes Spiel in der Gruppenphase zu verlieren und die Männer auch zu ärgern, da sie ja auch ein wenig Druck haben könnten, bloß nicht gegen eine Frau zu verlieren“, sagt Lenze und lacht.

Sie trifft in Gruppe A auf Asif Hummatov (Fußballer des SuS Langscheid/Enkhausen II), Marvin Aufterbeck (Fußballer des TuS Rumbeck) und Marcel Osebold (Fußballer des SuS Westenfeld). „Ich fühle mich sehr gut vorbereitet. Ich hoffe, dass wir alle sehr viel Spaß haben werden und den Spaß an Fifa 20 auch nicht verlieren, falls wir Spiele verlieren sollten“, sagt Asif Hummatov. Sein Ziel? „Ich hoffe ich komme bis ins Endspiel.“

Kontrahent Marcel Osebold beschäftigt sich laut eigener Aussage „sehr stark mit diesem Spiel und ich kann es kaum erwarten, meine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen“. Er müsse im Verlaufe des Turniers konzentriert sein Spiel aufziehen „und konsequent meine Chancen nutzen. Dann habe ich hoffentlich eine sehr gute Chance. Mein Ziel ist es natürlich, den Titel zu holen“, betont Marcel Osebold durchaus selbstbewusst.

Die zweite Frau im Feld, die 17-jährige Chiara Kamitter, trifft unterdessen in Gruppe C auf Lenard Kersting (Nordischer Kombinierer des Skiklubs Winterberg), Max Schamoni (Fußballer des SSV Meschede) und Theo Schürmann (Leichtathlet des TuS Oeventrop und LAC Veltins Hochsauerland).

In Gruppe B sind Timo Bange (Fußballer des SV Brilon), Nikolaj Diesendorf (Fußballer des TuS Sundern), Furkan Mutlu (Fußballer des TuS Voßwinkel III) und Philipp Pöhlke (Tennisspieler des TC Meschede) aktiv. „Ich kenne keinen der drei Jungs aus meiner Gruppe. Alle drei werden sehr gut Fifa spielen können – da bin ich mir sicher. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass wir es bis zuletzt spannend in der Gruppe haben werden“, betont Pöhlke. Er wolle zunächst einmal die Gruppenphase überstehen und dann weitersehen, was im Turnier möglich sein könnte.

Die Preise

In erster Linie geht es beim 1. WP-Konsolencup dieser Zeitung im HSK um den Gewinn eines historischen Titels, den alle Sportler im Sauerland würdigen werden.

Belohnt wird das mit einem Pokal dieser Zeitung. Außerdem gibt es für den Gewinner und den Turnierzweiten hochwertige Sachpreise.

Hinweis: Dieses Turnier steht nicht mit Electronic Arts INC. oder seinen Lizenzgebern in Verbindung und wird nicht von diesen unterstützt.