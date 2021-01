Football-Verbandsligist Brilon Lumberjacks (grün-gelb-weiße Spielkleidung) bietet zum Super Bowl einen speziellen Lieferservice an.

American Football Zum Super Bowl: In Brilon gibt's Lieferservice anstatt Party

Brilon. Die Footballer der Brilon Lumberjacks haben eine neue Idee zum Großereignis Super Bowl entwickelt – einen speziellen Lieferservice.

Steak-Sandwich, Burger mit mariniertem Schweinefleisch, Hähnchenkeulen mit Curry-Paste und Kartoffel-Wedges: Das ist nur ein Teil des „Lumberjacks-Super-Bowl-Menüs”, mit dem Football-Verbandsligist Brilon Lumberjacks eine neue Aktion auf die Beine stellt. Gemeinsam mit den Briloner Köchen Andreas Piorek und Thomas Hillebrand sowie weiteren Partnern, der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten und der Briloner Marketing-Agentur Karma, sollen Anhänger der American Footballer passend zum Super Bowl kulinarisch verwöhnt werden.

„Wenn wir den Super Bowl in diesem Jahr nicht zusammen mit unseren Fans feiern können, dann bringen wir unseren Fans den Super Bowl nach Hause”, sagt Axel Hoepfner, Vorsitzender der Lumberjacks. Er bedauert, dass eine Party wie in den Vorjahren diesmal zum Super Bowl aufgrund der Coronapandemie nicht möglich sein wird. Daher entwickelte der Verein mit seinen Partnern eine andere Idee: Die Fans können sich zum Endspiel der US-amerikanischen Profiliga Essen bestellen. Die heimischen Köche Andreas Piorek und Thomas Hillebrand bereiten es frisch zu – und die Spieler der Brilon Lumberjacks liefern es dann bis an die Haustür.

Zwischenzeile: So läuft die Aktion ab

Die Marketing-Agentur Karma hatte zuletzt zusammen mit Andreas Piorek und Thomas Hillebrand ein Kochshow-Format für das Internet entwickelt. In der ersten Folge der neuen Kochshow „Prost Mahlzeit!” sind Piorek und Hillebrand gemeinsam mit Hobbykoch und Lumberjacks-Spieler Dominik Rehbein aktiv.

Nun wurde die Idee weiterentwickelt: Wenn in der Nacht von Sonntag, 7., auf Montag, 8. Februar, die Tampa Bay Buccaneers gegen die Kansas City Chiefs um den Super Bowl spielen, können sich die Football-Fans in Brilon aus verschiedenen Gerichten ihr Wunschmenü zusammenstellen und nach Hause bestellen. Von jedem verkauften Essen geht ein Euro an die Brilon Lumberjacks. „Wir sind für diese Unterstützung sehr dankbar”, sagt Axel Hoepfner. Wie berichtet, war die Saison 2020 komplett ausgefallen. Daher fehlen dem Verein die Einnahmen aus den Heimspielen.

Interessierte aus dem Stadtgebiet Brilon finden im Internet das komplette Menü, die Preise und ein Bestellformular. Alle Informationen sind zu finden unter:

briloner-eselsohr.de/prost-mahlzeit