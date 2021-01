Online gegeneinander Fifa 2021 an der Playstation 4 oder 5 zocken: Diese Zeitung richtet den zweiten Konsolencup im HSK aus. Mit dabei sind 16 heimische Sportler.

E-Sport Zweiter Konsolencup im HSK startet – so seid ihr dabei

Sauerland. Das E-Sport-Turnier dieser Zeitung beginnt am Mittwoch, 10. Februar. 16 Sportler aus dem HSK messen sich in Fifa 21 an der Playstation.

Es war ein Experiment – und es glückte: Als diese Zeitung im Mai des vergangenen Jahres ihren ersten Konsolencup organisierte und durchführte, war es ein Versuch, dem sportbegeisterten Sauerland eine schöne Alternative zum schon damals im ersten Lockdown brachliegenden Sportbetrieb auf den Sportplätzen und in den Hallen anzubieten. Die Premiere des Konsolencups wurde hervorragend angenommen und zeigte, dass der E-Sport auch im HSK große Begeisterung hervorruft.

Jetzt geht's in die Fortsetzung – frei nach dem Motto: Ab dem zweiten Mal ist es Tradition! Die Coronapandemie verhindert auch Anfang des neuen Jahres noch immer einen Trainings- und Spielbetrieb. Wann es genau im Amateurfußball weitergehen kann, weiß derzeit niemand.

Nun organisiert diese Zeitung ihren zweiten Konsolencup, die zweite HSK-E-Sport-Meisterschaft. Von Mittwoch, 10. Februar, an werden erneut 16 heimische Sportler aus dem HSK gegeneinander in der Fußballsimulation Fifa 2021 an der Playstation 4 oder 5 antreten, um HSK-Fifa-Meister zu werden. Zeit, sich für einen Startplatz zu bewerben!

Die Idee zum Konsolencup im HSK

Die Coronapandemie zwingt fast alle zu einer unfreiwilligen Sportpause. Eine Runde joggen, Fitnessübungen in den eigenen vier Wänden, immer wieder spazieren gehen – viel mehr geht aktuell nicht.

Passend dazu geht es nun in die Vorbereitung auf den zweiten Konsolencup dieser Zeitung – und der kommt auch wie damals die Premiere wie gerufen.

Das Turnier

Die zweite Ausgabe des Konsolencups im HSK startet am Mittwoch, 10. Februar. Das Turnier soll zwei bis drei Wochen dauern. 16 Sportlerinnen und Sportler aus dem Sauerland werden antreten und um den Titel des HSK-Fifa-Meisters zocken.

Titelverteidiger ist Max Schamoni, Fußballer des A-Kreisligisten SSV Meschede, der erneut an den Start gehen wird. „Ich freue mich sehr darauf, der Konsolencup ist ein geiles Turnier!”, sagt er. Gespielt wird die Fußball-Simulation Fifa 21 an der Playstation 4 oder 5.

Der Modus

Diese Zeitung wird für das Turnier die vier Gruppen auslosen, in denen jeweils vier Spieler aktiv sind. Gespielt wird über zwei Mal sechs Minuten im „90er-Modus”. Dieser garantiert, dass alle Spieler dieselben Voraussetzungen und gleichstarke Teams haben. Die Kontrahenten sollen jeweils mehrere Tage Zeit erhalten, um ihre Spiele auszutragen.

Nach der Gruppenphase ziehen die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe in die K.o.-Runde ein. Voraussichtlich ab dem Viertelfinale werden alle Partien des Cups live im Internet

über das Live-Streaming-Videoportal twitch.de gestreamt. Vereinskollegen, Freunde und

die Familie können die Sportler somit fast hautnah unterstützen.

Die Teilnehmer

Das Starterfeld soll erneut die große Vielfalt der Sportszene im Hochsauerlandkreis repräsentieren. Im vergangenen Jahr hatten zur Premiere Aktive aus vier Sportarten mitgemacht.

Jeder Fifa-Zocker nimmt im Zuge des Turniers auch im Namen seiner Mannschaft, mit der er sportlich unterwegs ist, teil. Wer als Sportler im HSK in einem Verein aktiv ist und beim 2. Konsolencup dieser Zeitung mitmachen will, kann sich jetzt dafür bewerben. Der- oder diejenige schickt einfach bis Sonntag, 31. Januar, eine E-Mail (sauerlandsport@westfalenpost.de) mit Angabe des Namens, Wohnorts, Alters, Vereins und einer Telefonnummer. Wenn das Teilnehmerfeld am Montag, 1. Februar, feststeht, folgt zeitnah die Auslosung der Gruppen des Konsolencups.

Die Preise

In erster Linie geht es auch bei der zweiten Ausgabe des Konsolencups um den sportlichen Wettkampf in Coronazeiten und den Spaß an den E-Sport-Duellen.

Gleichwohl belohnt diese Zeitung den Sieger ebenfalls wieder mit einem Pokal. Außerdem winken sowohl dem Gewinner als auch dem Zweitplatzierten Gutscheine für ein lokales Sportartikelgeschäft.