0:6 gegen den BVB – Generalprobe misslingt Bochums U19 total

Wenn die Generalprobe misslingt... Wenn es nach diesem Motto gehen würde, dann wäre der VfL für den Wiederbeginn der Liga am Samstag gegen Alemannia Aachen gut gerüstet (13 Uhr, Hiltroper Straße). Viel schlechter hätte die U19 des VfL Bochum die Vorbereitung nicht beenden können. Mit 0:6 (0:1) gingen die Bochumer am heimischen Nachwuchsleistungszentrum gegen den Borussia Dortmund unter.

Die Partie begann für die Talentwerk-Elf vielversprechend. Der VfL hielt gegen die volle Offensivpower des BVB – mit Torjäger Youssoufa Moukoko – gut dagegen und kam gleichzeitig zu eigenen Möglichkeiten. Tolga Özdemir und Henry Kree scheiterten aber am gut aufgelegten Dortmunder Schlussmann Leon Klußmann. Nach dem 0:1 durch Ansgar Knauff (38.) brachen bei den Bochumern jedoch alle Dämme.

Schützenfest nach dem Seitenwechsel

In der zweiten Hälfte wurde es ein Schützenfest. Die Elf von Michael Skibbe drehte richtig auf, der VfL hatte nichts mehr entgegenzusetzen. Fünf weitere Gegentreffer folgten. Ein bitterer Abschluss einer durchwachsenen Vorbereitung. Weitere Wermutstropfen für den VfL: Lars Holtkamp und Tolga Özdemir mussten verletzt ausgewechselt werden.

„Mit dem Ergebnis kann ich natürlich gar nicht zufrieden sein. Wir hatten in der zweiten Hälfte keinen Zugriff mehr, waren schwach in der Zweikampfführung. Wir haben uns ergeben“, haderte Trainer Matthias Lust, der mit Moritz Römling und Stylianos Kokovas auch zwei Jungprofis an Bord hatte. „Wir müssen das Spiel jetzt in Ruhe analysieren und die richten Schlüsse daraus ziehen.“