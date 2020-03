Abbruch nach Schlägerei: Gewalt auf Fußballplätzen in Bochum

Bochum. Zwei Polizeieinsätze gab es am Wochenende in der Fußball-Kreisliga B Bochum. Kornharpen meldet einen Verletzten und stellt Strafanzeige.

Gewalt überschattete den Spieltag in der Kreisliga B im Fußball-Kreis Bochum am vergangenen Wochenende. In Kornharpen wurde die Partie zwischen Gastgeber FC Vorwärts und dem SV Türkiyemspor Bochum II abgebrochen, es gab laut Vorwärts Kornharpen einen Verletzten, der im Krankenhaus behandelt werden musste. Die Polizei war vor Ort. Wenig später rückte sie auch in Laer an, wo es nach der Partie zwischen dem LFC Laer und dem AFC Bochum Tumulte gab. Verletzte soll es hier nicht gegeben haben.

Aggressive Stimmung? Aussagen widersprechen sich

Auf dem Platz Zur Burkuhle führte Gastgeber Kornharpen gegen B1-Schlusslicht SV Türkiyemspor II mit 1:0. Der Verein Vorwärts Kornharpen erklärte in einer Stellungnahme an die Sportgerichtsbarkeit des Fußball-Kreises Bochum, die der WAZ vorliegt, dass bereits in der ersten Halbzeit die Stimmung „auf und neben dem Platz seitens der Gäste sehr aggressiv“ gewesen sei. Auch der Schiedsrichter sei „eingeschüchtert worden“. Dem widerspricht Ferhat Demirci energisch. Der Geschäftsführer des SV Türkiyemspor war selbst als Spieler dabei, „bis zu dem Foul in der zweiten Halbzeit war das ein ganz normales Fußballspiel, es gab keine besondere Aggressivität.“

Nach einem Foulspiel eskaliert die Situation

Nach einem Foul an der Außenlinie in Halbzeit zwei mit einem Freistoß für Türkiyemspor sei es zu Diskussionen in der „Coachingzone“ gekommen, berichtet Kornharpen. Auf Anfrage der WAZ erklärte die Polizei, dass es zu einem Disput zwischen einem Kornharpener Ersatzspieler und dem Gäste-Trainer gekommen sei. „Dann kam es aus der Coachingzone der Gäste zu einem Angriff gegen einen Ersatzspieler auf der Ersatzbank“, schreibt Vorwärts Kornharpen, deren Trainer demnach beruhigend einwirken wollten.

Kornharpen spricht von „Schlägen gegen den Kopf“

„Weitere sechs Spieler der Gäste stürmten vom Feld in Richtung Ersatzbank. Dabei wurden mehrer Schläge gegen den Kopf des Spielers verteilt, der versuchte auszuweichen und zu entkommen“, so Kornharpen in seiner Stellungnahme. „Der Spieler musste noch am selbigen Tag im Krankenhaus behandelt werden, konnte aber dann entlassen werden.“ Ferner habe es „weiterhin Drohungen und Anfeindungen auf dem Platz gegeben“. Die Polizei bestätigte dieser Redaktion, dass Strafanzeige wegen Körperverletzung gestellt wurde.

Türkiyemspors Geschäftsführer: Kornharpens Spieler hat stark provoziert

Ferhat Demirci erklärte: „Ich persönlich habe keinen Schlag gesehen. Ich habe versucht, auf unsere Spieler beruhigend einzuwirken.“ Für ihn sei die Stimmung zwar angespannt gewesen, „aber zu einem Abbruch hätte es nicht kommen müssen“. Demirci sah sein Team von Kornharpenern provoziert. Nach dem Foul an seinen Spieler, der später deshalb auch im Krankenhaus vorsichtshalber untersucht worden sei, habe der Vorwärts-Ersatzspieler, das spätere Opfer also, von der Bank unter anderem „Steh auf, Du Schauspieler“ gerufen. Türkiyemspors Trainer habe ihm daraufhin erklärt, er solle mal ruhig bleiben. Kornharpens Spieler habe gesagt: „Was willst Du denn? Kommt doch her, ich klatsch euch weg.“ Daraufhin sei die Lage eskaliert, habe sich später aber auch wieder beruhigt, so Demirci.

Auch die Sportgerichtsbarkeit des Fußballkreises will alsbald über den Fall entscheiden, die Stellungnahmen sind angefordert bzw. liegen zum Teil bereits vor.

Augenzeuge in Laer: „Kleine Kinder hatten Angst und weinten“

Ortswechsel. Beim Kreisliga-B2-Spiel zwischen dem LFC Laer und AFC Bochum setzte sich der Gast mit 3:2 durch. Zwei Spieler des siegreichen AFC hatten im Verlauf die Rote Karte gesehen, einer wegen Beleidigung. Ein Augenzeuge berichtete der WAZ, dass ein vom Platz geflogener Spieler des AFC Zuschauer angegriffen habe, es sei auf dem Platz und dann am Spielfeldrand zu Tumulten gekommen. „Dies konnte von Ordnern und anderen Zuschauern verhindert werden. Kleine Kinder hatten Angst und weinten“, erklärte der Beobachter.

Kein Vermerk im Spielbericht

Nach dem Spiel sei es zu weiteren „Ausschreitungen“, so der Augenzeuge, zwischen AFC-Spielern und Zuschauern gekommen. Die Polizei wurde gerufen. Als sie eintraf, hatte sich die Lage aber beruhigt, waren alle Spieler in der Kabine, weitere Vorkommnisse gab es laut Laer-Vorsitzendem Michael Zwerschge nicht. Der Schiedsrichter hat diese Vorfälle nach dem Spiel nach WAZ-Informationen nicht in seinem Spielbericht vermerkt. Der Fußballkreis will sich mit dem Fall dennoch beschäftigen.

Der LFC Laer will sich einer Sitzung noch über das weitere Vorgehen beraten. Vom AFC Bochum war am Dienstag noch kein Verantwortlicher zu einer Stellungnahme bereit, man wolle sich noch beraten, hieß es.