Andreas Potetzki: Seit 50 Jahren beim TuS Kaltehardt aktiv

Die Abschaffung der 1. Billardbundesliga Mehrkampf bezeichnet er ebenso als Irr- und Unsinn wie die Nachfolgewettbewerbe in den Oberligen Niederrhein und Westfalen. Er kann es beurteilen, denn Andreas Potetzki vom TuS Kaltehardt beobachtet die Karambolage-Variante des Spiels auf dem grünen Tuch nun schon seit einem halben Jahrhundert.

Als Vorstandsmitglied bekleidet er den Posten des Kassierers. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. „Einige Mitglieder im Club meinen“, so sagt er selbst, „dass ich die graue Eminenz sei.“ Und das liegt nicht allein an der Haarfarbe des 66-jährigen Rentners. Es liegt vor allem daran, dass er nicht nur Aktiver und Funktionär ist, sondern, dass „ich mich auch um Gewinnung und Betreuung von Sponsoren und neuen Mitgliedern sowie um Getränkelogistik und vieles mehr kümmere.“ So wie er sich im Beruf um Kunden der E.ON Ruhrgas AG betreut hat.

Clubheim des TuS Kaltehardt ist Potetzkis zweites Wohnzimmer

Das Clubheim des TuS Kaltehardt sei mittlerweile sein zweites Wohnzimmer. „Das ist - inklusive Spiel- und Trainingszeit sowie Mannschaftsbetreuung ein Halbtagsjob.“ Ehefrau Lydia, mit der Potetzki über 43 Jahre verheiratet ist, klagt nicht mehr. „Sie weiß, dass der Billardsport schon vor unserem Kennenlernen eine meiner größten Leidenschaften war.“

Seit Jahrzehnten ein Team: Andreas Potetzki (links) und Volkmar Rudolph vom TuS Kaltehardt Foto: Eberhard Franken

Und nicht nur das, denn schon seit der gebürtige Oberschlesier 1966 mit 13 Jahren nach Bochum-Werne kam, schlägt sein Herz gleichzeitig auch für den Fußball. Er spielte bei Vorwärts Werne, bei SuS Wilhelmshöhe, der SG Werne, bei Gerthe 11 und war zuletzt von 1984 bis 2003 als Spieler, Trainer und Funktionär bei „Vorwärts“, später WSV Bochum, aktiv. „Zwischenzeitlich wusste ich selbst nicht mehr“, erinnert er sich lachend, „was nun Sport war und was dem Ausgleich diente.“ Zeitintensiv war es allemal.

Los ging es vor 50 Jahren beim BC Werne 70

Die Liebe zum Billard begann, als Wolfgang Scheuten, damals ein starker Spieler, mit Friedhelm „Kalu“ Kaludzinski 1970 in der Gaststätte „Zur Sonne“ am Werner Hellweg den BC Werne 70 gründete, der aber schon Ende 1972 wieder aufgelöst wurde. Deshalb trat Potetzki 1974 dem BC „Unter Uns“ Langendreer bei. „Alfred Scharmach, Deutscher Mannschaftsmeister aus Langendreer, zeigte mir Einiges, aber letztendlich war ich auf mich allein gestellt, lernte autodidaktisch weiter.“

Der BC „Unter Uns“ zog 1977 um ins Haus Knepper an der Baroper Straße, dann 1984 in einen Ex-Kindergarten am Neggenborn. 2000 schließlich fusionierte und baute man mit dem TuS Kaltehardt an der Urbanusstraße die aktuellen Räume. Heute freut sich Potetzki, dass viele der Kaltehardter schon über drei Jahrzehnte miteinander spielen. Volkmar Rudolph sei genannt, gleichzeitig erster Vorsitzender des Gesamtvereins TuS Kaltehardt, sowie Axel Schneider, Christof Bürgel („gleichzeitig mein Hausarzt“), Björn Merkes, Ulrich Synek und Dietmar Steinau.

Gern fährt die „graue Eminenz“ nach Holland, um dort tolles Billard in der Ehrendivision zu sehen. Und wünscht sich, „dass ich das Abitur meines Enkels Christian erlebe.“ Der ist gerade ein Jahr alt. Wenn das klappt, „könnte ich noch weitere 18 Jahre Billard spielen.“

Zahlen und Fakten: 1.519 Spiele für den TuS Kaltehardt

Hobby-Statistiker Potetzki spielte von der Kreisliga bis zur 1. Bundesliga in allen Mannschaften, hat bis heute 1.519 Spiele absolviert und davon mehr als 1.000 gewonnen. Allein in der Saison 2018/2019 war er 65 Mal für den TuS aktiv - Rekord. Er zählte zig Aufstiege und einige Abstiege mit der jeweiligen Mannschaft, gewann unzählige Medaillen bei Einzelmeisterschaften. Zuletzt holte er die Westfalenmeisterschaft im Cadre 35/2 (Ü60) und damit die Qualifikation zur Bundesmeisterschaft im Juni in Kassel, deren Ausfall den Werner schon vor Wochen hart traf.

Potetzki liebt den Bochumer Osten. In Werne ging er als Kind zur Wittekind-Schule, heute Willy-Brandt-Gesamtschule, wo er noch bis 2015 laufend eine Billard AG mit etwa 15 Schülern anbot. Die AG wurde geschlossen, weil die Räume mit Schimmel befallen waren und deshalb bis heute nie weitergeführt. „Das ist mehr als schade“, sagt er.