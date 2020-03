Astro-Stars Bochum gewinnen Heimspiel - jetzt im Pokal

Die Basketballerinnen der Astro-Stars Bochum haben ihr letztes Heimspiel der Saison gewonnen, drei Partien stehen aber insgesamt noch an.

Im Hinspiel gegen den TSV verloren die Bochumerinnen mit 42:47. Offensiv war es die mit Abstand schwächste Leistung der Saison. Das sollte nun anders werden. Entsprechend starteten die VfL-Frauen dominant und gingen bereits nach wenigen Minuten mit 21:5 in Führung. Besonders dank der an diesem Tag von der Drei-Punkte-Linie treffsicheren Ramona Tews (20 Punkte) und Lisa Kullik (18) setzten sich die Astro-Ladies bis zur Halbzeit auf zwischenzeitlich 22 Punkte ab.

Bochumerinnen bringen ihre Führung nach der Pause souverän nach Hause

Im dritten Viertel bekamen die Bochumerinnen schnell Probleme mit der Teamfoul-Grenze, so dass Hagen einige Freiwürfe zugesprochen wurden. „Ich hatte aber nie das Gefühl, dass sie nochmal rankommen würden“, sagte VfL-Trainer David Glöckner. 23 Hagener Punkten setzte sein Team immerhin 25 entgegen, so dass die Astro-Ladies die Führung im Schlussviertel nur noch verwalten mussten.

Weiter geht es an diesem Dienstag im Pokal

Mit dem Sieg stehen die VfL-Frauen weiterhin auf Platz zwei in der Tabelle und haben die Vizemeisterschaft in der eigenen Hand. Kommende Woche kommt es dann zum drittletzten Saisonspiel gegen die DJK Frankenberg. Anwurf ist am Samstag um 18 Uhr in Frankenberg. Zuvor kommt es an diesem Dienstag um 20.30 Uhr noch zum Pokalhalbfinale bei Landesligist BSV Wulfen. „Alles außer einem klaren Sieg wäre eine Enttäuschung“, sagte Glöckner.

Viertel: 23:9; 18:16; 25:23; 14:10

VfL: Kehse (6), Franze (4), Linnemann (2), Tews (20), Bleker (4), Bruns (4), Loock, Thomas, Neuwald (15), Kullik (18), Barroso-Perez (7)