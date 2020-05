Auch die Saison der Jugendfußballer wird wohl beendet

Ob die Bundesligen der Jugend fortgesetzt werden, entscheidet sich bis zum 25. Mai. Der VfL Bochum spielt mit der B-Jugend und der A-Jugend in der Bundesliga.

Bochum. Überraschend kommt das nicht. Nachdem die Saison der Seniorenfußballer wohl beendet und gewertet wird, soll das auch bei der Jugend passieren.

Der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) möchte nun auch für den Jugendfußball die Empfehlung des Saisonabbruchs und einer Wertung ohne Absteiger sowie Aufstieg nach Quotientenregelung dem Verbandstag im Juni vorschlagen.

„Die Covid-19-Pandemie hat uns auch im organisierten Sport vor eine sehr große Herausforderung gestellt“, sagte FLVW-Vizepräsident Jugend Holger Bellinghoff. „Wir sind dem eindeutigen Votum der FLVW-Vereine dankbar, denn dies war ein klarer Auftrag für den Verbands-Jugend-Ausschuss und die 29 Kreis-Jugend-Ausschüsse. Bei der Umsetzung streben wir einen möglichst großen Einklang mit dem Seniorenfußball an. Dennoch haben wir im Kinder- und Jugendspielbetrieb altersspezifische Besonderheiten und unterschiedliche Spielsysteme zu berücksichtigen.“

Keine sportlichen Absteiger

Im Falle des Saisonabbruchs werden in der Saison 2019/2020 in den Jugendspielklassen keine sportlichen Absteiger ermittelt. Mannschaften, die zum Zeitpunkt der Einstellung des Spielbetriebes am 13. März 2020 bereits zurückgezogen wurden, sind und bleiben aber Absteiger.

Bei den Aufstiegsregelungen sind zusätzliche Besonderheiten in den Spielsystemen und der Spielklassenstruktur zu beachten: Bei den A- und B-Junioren ist der Aufstieg aus der Westfalenliga zur Bundesliga von der Entscheidung des Deutschen Fußball-Bundes abhängig. Für den Aufstieg der C-Junioren bzw. der B-Juniorinnen in die Regionalliga steht der Verbands-Jugend-Ausschuss im Austausch mit dem Westdeutschen Fußball-Verband.

Aufsteiger werden durch Quotientenregelegung ermittelt

Für die Ermittlung von Aufsteigern findet grundsätzlich die Quotientenberechnung Anwendung: Erzielte Punkte geteilt durch Anzahl der Spiele (mit drei Nachkommastellen); Tordifferenz geteilt durch Anzahl der Spiele (mit drei Nachkommastellen). Welche Spiele in die Berechnung mit einfließen, ist jedoch anhängig vom jeweiligen Spielsystem.

Bei den überkreislichen Spielklassen gibt es für die „Quotienten-Herbstmeister“ eine Härtefallregelung. Ausgenommen hiervon ist der mögliche Aufstieg in Spielklassen den DFB bzw. WDFV. Auf Kreisebene werden bei einer zweigeteilten Saison grundsätzlich die Spiele der Qualifikationsrunde staffelübergreifend gewertet. Die Aufstiegsrunden zu den A-, B, C- und D-Junioren sowie B-Juniorinnen-Bezirksligen entfallen 2019/2020, jeder Kreis kann einen Direktaufsteiger melden. Beim Spielbetrieb bis E-Junioren und bis C-Juniorinnen gibt es im Regelfall keine Auf- und Abstiegsregelung. Daher wird es hier wohl eine Neuplanung der Saison 2020/2021 auf Grundlage der bisherigen Praxis geben.