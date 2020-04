Aushilfskraft stürmt an die Spitze der Bochumer Stürmerliste

Dennis Gerstemeier wollte die Fußballschuhe im vergangenen Sommer bereits an den Nagel hängen. Für seinen Jugendverein Eintracht Grumme überlegte er es sich aber noch einmal anders.

Nach drei Jahren bei TuS Harpen in der Bezirksliga kehrte der 33-Jährige im September nach Grumme zurück und geht seitdem, wie auch schon zwischen 2013 und 2015, für die Eintracht in der Kreisliga auf Torejagd. In Harpen hatte er sich zunächst ein Jahr gedulden müssen ehe er zum Zug kam. Im zweiten Jahr lief es mit 23 Treffern deutlich besser, bis ihn berufliche Verpflichtungen ausbremsten.

Die Saison verläuft erfolgreich

„Nachdem ich im dritten Jahr in Harpen wegen Zeitmangel zurückstecken musste, hatte ich mit dem Fußballspielen eigentlich aufgehört. Grumme wusste aber, dass ich theoretisch vereinslos war und hat mich dann überzeugt, noch einmal zurückzukommen.“ Aus den ursprünglich geplanten drei Spielen zur Aushilfe wurde eine ganze Saison und die verläuft für „Gerste“ bislang äußerst erfolgreich.

Dennis Gerstemeier Foto: DG

Obwohl er die Saisonvorbereitung verpasste, führt er die Torjägerliste der Kreisliga A1 mit 20 Treffern aus 20 Spielen an. Der Stürmer selbst gibt sich allerdings bescheiden: „Man guckt zwar auf die Liste, aber ich lege es im Spiel nicht darauf an, zwingend selbst zu treffen. Mir ist es wichtiger, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind.“

Elfmeter für das Tore-Konto

Einmal, gibt er zu, sei die Torjäger-Trophäe in dieser Saison dann aber doch im Hinterkopf gewesen. Im Spitzenspiel gegen Union Bergen, das aus Grummer Sicht deutlich mit 1:4 verloren ging, erzielte er den einzigen Treffer für die Eintracht. „Wir lagen bereits mit 0:4 hinten und haben dann einen Elfmeter bekommen. Erst wollte ich ihn meinem Mitspieler überlassen, dachte mir dann aber, dass das eine gute Gelegenheit wäre, etwas für mein Tore-Konto zu tun und habe ihn selbst geschossen.“

Es wäre das erste Mal, dass sich der Stürmer die Auszeichnung für den besten Bochumer Torjäger sichert. „Das wäre natürlich, gerade vor dem Hintergrund, dass ich eigentlich schon aufgehört hatte, nochmal ein Highlight“, sagt er. Das Karriereende ist jedenfalls erst einmal aufgeschoben.

Gerstemeier hat Grumme bereits für die kommende Saison zugesagt, ein Jahr wolle er noch dranhängen: „Ich habe Grumme versprochen, meine Laufbahn hier zu beenden. Wechseln werde ich nicht mehr.“