BC Elfenbein Höntrop bleibt Letzter der Dreiband-Bundesliga

Bochum. Der BC Elfenbein Höntrop bleibt in der Dreiband-Bundesliga Letzter. An diesem Wochenende gab es die nächsten Auswärtsniederlagen.

Schlusslicht der 1. Bundesliga Dreiband bleibt weiter das Team des BC Elfenbein Höntrop, das in seiner ersten Erstligasaison von den 13 bisherigen Begegnungen lediglich die eine gegen St. Wendel für sich entscheiden konnte. Gerade verloren die Bochumer ihre Auswärtsspiele beim BC München (0:8) und beim BC Stuttgart (2:6).

Und das trotz der ersten Einsätze des Franzosen Adrien Achoire, der in München mit 1,550 Points Durchschnitt äußerst stark spielte und dennoch in nur 20 Aufnahmen unterlag.

Die bayerischen Asse zeigten sich völlig unbeeindruckt von ihren Bochumer Gästen, obwohl auch Martin Spoormans in Top-Form auftrat. Aber auch Lütfi Cenet, der Gegner des Belgiers, erledigte die Partiedistanz in nur 20 Aufnahmen. „Was willst du da machen“, zuckte BCE-Sprecher Sebastian Fründt die Schultern. Auch Kersten Reinartz hatte gegen den Altinternationalen Johann Schirmbrand ebenso keine echte Chance wie Kollege Matthias Meske gegen Christos Christodoulidis.

BC München – BCE Höntrop 8:0

Cenet – Spoormans 40:28/20

Kokkoris – Tachoire 40:31/20

Schirmbrand – Reinartz 40:18/28

Christodoulidis – Meske 40:39/47

In Stuttgart sah es nach der ersten Spielrunde zunächst besser aus als am Vortag in München, aber an den Spitzenpositionen lief wieder alles gegen die Bochumer: Adrien Tachoires Partie gegen Can Capak war schon nach 19 Aufnahmen zu Ende und auch die von Martin Spoormans gegen Gokhan Salman dauert nicht viel länger. „Immerhin hat unser Matthias Meske wieder einmal gewonnen“, sagte BCE-Geschäftsführerin Sabine Schröder. In 14 Tagen gehe es gegen Bottrop weiter. „Aber das wird sicher auch kein Spaziergang für uns.“

BC Stuttgart – BCE Höntrop 6:2

Salman – Spoormans 40:26/25

Capak – Tachoire 40:19/19

Stamm – Reinartz 40:32/37

Kabak – Meske 20:40/44