BC Langendreer: Ein Spielmacher soll das Team verstärken

So knapp, wie es die Tabelle vermuten lässt, war der Klassenerhalt des BC Langendreer in der Basketball-Oberliga nicht. Von ganz unten bis zum sicheren Mittelfeld lagen die Mannschaften nach Punkten nah beieinander – und der BCL schien zuletzt eines der Teams zu sein, das sich etwas absetzen kann. Dann beendete der Verband wegen der Corona-Krise die Saison, und in Langendreer geht man mit gemischten Gefühlen in die verfrühte Sommerpause.

Die obere Tabellenhälfte habe man im vergangenen Sommer schon angepeilt, blickt Trainer Dominik Buchner zurück. Nun wurde es der achte Platz. Dabei wäre durchaus mehr drin gewesen, findet der Trainer. „Diese Spielzeit war von extremen Formschwankungen geprägt.“

Formtief zu Saisonbeginn fordert die Moral des BC Langendreer

Ein Formtief setzte bereits in den ersten Spielen ein. Gleich drei Niederlagen am Stück forderten die Moral der Mannschaft. Ein wenig gelang es dem Team um Trainer Buchner dann, sich von den untersten Plätzen zu distanzieren. Besonders der 100:49-Erfolg gegen die Witten Baskets ist sinnbildlich für den kurzen Aufschwung.

Ebenso Sinnbild für die Saison ist allerdings auch das Rückspiel gegen Witten. Mit 60:61 verlor der BCL. „Die Konstanz hat gefehlt. Das hängt sicher auch mit den Verletzungen zusammen“, sagt Buchner. Zeitweise trennten Langendreer nur zwei Siege von den Abstiegsrängen, ehe die Mannschaft sich in den letzten Wochen stetig steigerte. Dieser Aufwärtstrend mündete dann im 67:65 Sieg gegen den Vizemeister TSV Hagen. Dann war Schluss.

Planungen des Kaders: Bisher keine Abgänge - zwei Verstärkungen werden gesucht

In den übrigen Spielen, darunter das Derby gegen die Astro-Stars-Reserve, hätte sich Buchner guten Chancen ausgerechnet, die Saison versöhnlich zu beenden. Zwar ist das nicht mehr möglich, die Vorbereitung auf die nächste Saison allerdings fange schon an. Mit einigen wichtigen Spielern habe der Verein bereits gesprochen, Abgänge sind bisher nicht in Aussicht. Auch in den vereinseigenen Jugendmannschaften sehe sich der Trainer nach Spielern um.

Auf den Spielmacher- und Flügelpositionen halte man jedoch nach Verstärkungen Ausschau, verrät Trainer Buchner. Für die nächste Spielzeit könne man dann gar das obere Tabellendrittel anpeilen, heißt es.