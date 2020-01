BC Langendreer und Astro-Stars II drehen ihre Spiele noch

Bochum. Einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt in der Basketball-Oberliga hat der BC Langendreer geholt. Auch die Astro-Stars II siegten.

Nach einer starken ersten Halbzeit ließen sich die VfL Astro-Stars Bochum II den Sieg gegen die Baskets Lüdenscheid beinahe noch nehmen, setzten sich am Ende aber mit 62:57 durch. Erst in der letzten Minute sicherte sich die VfL-Vertretung den siebten Sieg der Saison.

Im ersten Viertel zeigten sich die Oberliga-Basketballer aus Bochum aggressiv in der Defensive. Dank einer guten Trefferquote in der Offensive erspielten sich die Astro-Stars schnell die Führung. Auf ein kurzes Aufbäumen der Baskets antwortete der VfL mit einem 12:0-Lauf, so dass sie zur Halbzeit mit 15 Punkten vorne lagen.

Astro-Stars finden nach einer Schwächephase am Ende zurück ins Spiel

Die eigentlich solide Führung geriet allerdings noch einmal ins Wanken. Der offensive Rhythmus ging verloren, und Lüdenscheid spielte seine Angriffe konsequenter. Wenige Minuten vor Schluss kamen die Gäste kurzzeitig gar in Führung. Nun wieder abgeklärte Astro-Stars fanden aber zurück ins Spiel und blieben in den letzten Minuten besonders an der Freiwurflinie souverän. „Es war wichtig, dass wir die Nerven behalten haben“, sagte Trainer Benedikt Franke.

Viertel: 18:13; 19:9; 9:18; 16:17

SVD Dortmund 49 II – BC Langendreer 49:58

Gegen den Tabellenletzten aus Dortmund gelang dem BC Langendreer ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf. Dabei sah es in der ersten Halbzeit so aus, als würde es die nächste herbe Niederlage setzten. Vergangene Woche hatte der BCL mit 58:104 gegen Biggesee verloren.

„Die Hälfte eins war wirklich schwer zu ertragen“, sagte Trainer Domnik Buchner nach dem Spiel. Zwar war die defensive Leistung der Langendreer solide, offensiv gelang dem Buchner-Team allerdings gar nichts. Nur 13 Punkte nach 20 gespielten Minuten standen für den BCL zu Buche.

Nach der Halbzeit drehte sich der Spielverlauf ins Gegenteil. Langendreer erspielte sich das Momentum und lag nach einem 10:0-Lauf zu Beginn des Schlussviertels erstmals in Führung. „Gut, dass wir nach so einem Start nicht aufgegeben haben“, so Buchner.

Viertel: 15:4; 12:9; 10:17; 12:28