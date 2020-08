Bezirksliga startet im September mit vier Bochumer Derbys

Der FC Altenbochum (weiß) trifft am ersten Spieltag der neuen Saison auf Bochum-Linden, der TuS Harpen (blau) spielt gegen den TuS Hattingen.

Bochum. Nach und nach werden die Spielpläne der Fußballer veröffentlicht. Nun gibt es den Spielplan der Bezirksliga 10. Da spielen die Bochumer Vereine.

So erwartet der FC Altenbochum am 6. September zunächst den CSV SF Bochum-Linden, der TuS Kaltehardt spielt gegen den SV Phönix Bochum, Adler Riemke trifft auf Union Bergen, der SC Weitmar auf den VfB Günnigfeld.

Der zweite Spieltag findet am 12. September statt, Hinrunde-Ende ist am 28. Februar, Saisonende am 20. Juni.

Der erste Spieltag (6. September):

TuS Harpen - TuS Hattingen

FC Altenbochum 20/​28 - CSV SF Bochum-Linden

TuS Kaltehardt - SV Phönix Bochum

DJK Adler Riemke - SC Union BO-Bergen

VfB Annen - CF Kurdistan Bochum

TuS Heven - SV Bommern

SC Weitmar 45 - VfB Günnigfeld

Sportfreunde Wanne-Eickel 04/12 - SG Herne 70