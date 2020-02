Blau-Weiß Bochum dreht erst nach der Pause in Uerdingen auf

In der Pause wurde es höchste Zeit für eine „Erinnerung“, wie es Trainer Peter Voß ausdrückte. Er erklärte seinen Zweitliga-Wasserballern im Krefelder Aquadome am späten Aschermittwoch-Abend noch einmal, „warum wir hier sind“. Nämlich nicht, um mit Bogenlampen vermeintliche Traumtreffer zu erzielen. Sondern um ein Zweitliga-Spiel bei Bayer Uerdingen II zu gewinnen und dem großen Ziel Aufstieg damit einen Schritt näher zu kommen.

Die Worte verhallten nicht im Bad. Blau-Weiß Bochum drehte nach der Pause auf, gewann das dritte Viertel mit 7:1 und machte aus einem Halbzeit-Rückstand (4:5) einen klaren 16:8-Sieg. Damit sind die Bochumer in der Tabelle am Aachener SV vorbeigezogen und sind nun Dritter mit 10:4 Punkten. Dieser Platz würde aktuell zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation reichen, da die beiden Führenden ASC Duisburg II und SV Duisburg 98 II als Bundesliga-Reservemannschaften nicht aufsteigen dürfen.

Zu eigensinnig: Bochum legt einen schwachen Start hin

War in der ersten Halbzeit alles andere als begeistert vom Spiel seiner Mannschaft: Trainer Peter Voß. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Dabei begann die Partie beim Tabellenachten Uerdingen denkbar schwach für die Bochumer, die unter anderem auf den erkrankten Leistungsträger Till Rohe verzichten mussten. Eigensinnige, inkonsequente Abschlüsse luden die Gastgeber zu Kontern ein, die obendrein in der Mitte schlecht verteidigt wurden. 2:4 hieß es daher nach dem ersten Durchgang, und zumindest offensiv lief es auch im zweiten Viertel kaum besser (2:1).

Nach dem Wechsel aber drehten die Bochumer auf, während bei den Uerdingen zusehends die Kräfte schwanden, was grundsätzlich auch zum Matchplan von Peter Voß und seiner Mannschaft zählte. „Wir mussten die Uerdinger bewegen, das ist uns nach der Pause gelungen“, sagte der Coach.

Weiter geht es im Pokal in Aachen

Weiter geht es mit dem Zweitrunden-Pokalspiel auf NRW-Ebene beim Aachener SV am Dienstag, 3. März (20 Uhr). In der 2. Liga steht dann das Auswärtsspiel in Hamm an (11. März), ehe beim Heimspiel gegen Aachen am 25. März bereits eine (Vor-)Entscheidung fallen könnte im Kampf um die Aufstiegsrelegation.

Die Fakten zum Spiel: Bayer Uerdingen II - SV Blau-Weiß Bochum 8:16 (5:4)

Viertel: 4:2, 1:2, 1:7, 2:5

Blau-Weiß Bochum: Urosevic, Hiltrop, Roncevic (3 Tore), U. Greine (2), D. Greine (3), Diakon (2), Hildebrand (1), Bongartz (1), Petersen (1), Guth (2), Kewald (1), Canavan, Emanuel