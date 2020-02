Blau-Weiß Bochum trumpft auf und ist bereit für Heidelberg

Nach einem packenden Bundesliga-Duell mit den klar favorisierten Wassersportfreunden von 1898 Hannover wussten die Blau-Weißen zunächst nicht so recht, ob sie sich freuen oder ärgern sollten. Sieben Sekunden vor Schluss führten die Bochumer Wasserballerinnen noch mit 11:10, am Ende trennten sich die Teams im Unibad vor rund 200 Zuschauern 11:11.

Letztlich überwog aber sicherlich der Stolz über eine reife Leistung der jungen Mannschaft. „Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung in einer spannenden Partie. Es ging hin und her, im Unibad war richtig was los, und die Mädels haben toll gefightet“, sagte Trainer Frank Lerner.

Gegen Nikar Heidelberg hat Blau-Weiß noch eine Rechnung offen

Damit ist sein Team bestens gerüstet für ein anstrengendes Wochenende mit einem echten Highlight. Am kommenden Samstag, 29. Februar, empfangen die Bochumerinnen den SV Nikar Heidelberg zum Pokalspiel. Der Sieger zieht ins Final-Four-Turnier um den Deutschen Wasserballpokal ein, das wäre eine große Sache für die sich in der Entwicklung befindenden Blau-Weißen. „Für die Motivation“, betont Frank Lerner, „ist zweifelsfrei von alleine gesorgt.“

Dabei hat er auch das unglücklich in Heidelberg verlorene Bundesliga-Match im Blick (10:12), als zudem eine seiner Spielerinnen mit einer Bisswunde das Wasser verlassen musste. „Wir haben mit Heidelberg sicherlich noch eine Rechnung offen“, sagt Frank Lerner. Los geht es am Samstag im Unibad um 16 Uhr.

Bundesliga-Partie in Berlin nur 22 Stunden später

Und nur 22 Stunden später wird die Bundesliga-Partie angepfiffen bei Titelfavorit und Tabellenführer Spandau Berlin (sechs Spiele, sech Siege). Mit dem Flugzeug wird Blau-Weiß in die Bundeshauptstadt reisen. Priorität genießt am Wochenende aber zweifelsfrei das Pokalmatch gegen Nikar Heidelberg, der in der Tabelle nur einen Platz und zwei Punkte besser platziert ist als Blau-Weiß (5:9 bzw. 3:9 Punkte).

Carmen Gelse trumpft auch in Bochum wieder auf

Bochums Trainer Frank Lerner ist mit der Entwicklung seiner Mannschaft sehr zufrieden. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Mit einer Leistung wie gegen Hannover ist ein Sieg möglich. Auch ohne die verletzte Leistungsträgerin Antonia Merkel hielt Blau-Weiß gegen die routinierten Gäste über die gesamte Distanz mit. „Unsere vielen Video-Analysen tragen immer mehr Früchte“, meint Frank Lerner. Bei Hannover spielt immerhin Carmen Gelse, die einst in Bochum ausgebildet wurde und für den Blau-Weiß-Coach derzeit „die beste Spielerin Deutschlands“ ist. Mit 39 Treffern in sieben Partien führt die 33-Jährige auch die Torjägerliste der Bundesliga souverän an – und kam auch in Bochum zu sieben Treffern. „Dabei haben wir sie gegen Ende immer besser verteidigt“, lobte Lerner sein Team.

Ausgleich für Hannover fällt ein paar Sekunden vor Schluss

Allerdings verfehlten die Bochumerinnen damit vielleicht auch den Sieg. Die digitale Zeitmessung im Unibad war ausgefallen, es fehlte ein direkt sichtbares Signal, wie viele Sekunden noch zu spielen sind. Blau-Weiß verteidigte nach der 11:10-Führung in einer tiefen Zonen-Deckung, nahm Center Gelse mit doppelter Bewachung aus dem Spiel – doch aus dem Rückraum kam Nikola Busauerova frei zum Wurf. Und traf. „Das hätte ich taktisch anders lösen und auf Pressing umstellen sollen“, sagte Lerner. „Unterm Strich ging das Remis aber in Ordnung“, resümierte der Trainer, aus dessen Team Torjägerin Alexandra Greine mit erneut fünf Treffern heraus ragte.

Aber auch viele junge Spielerinnen wie Josephine Wolff, die gerade einmal 16 Jahre jung ist und „zwei rotzfreche Tore erzielte“, so Lerner, wussten zu überzeugen.

Die Fakten zum Spiel: SV Blau-Weiß Bochum - Waspo Hannover 11:11 ()

Viertel: 3:4, 3:3, 3:2, 2:2

Blau-Weiß Bochum: Saurusajtis, Camps, Hohenstein (1 Tor), Liska, Kamps, Wolff (2), Greine (5), Zimmermann, Emanuel, Büchter, Stüwe (2), Jacobo Goebbels (1), Bonett