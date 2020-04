Bochum: In Corona-Krise löst sich der TTC Post Hiltrop auf

Bochum. Mitte in der Corona-Krise ist die Abwicklung nicht so einfach: Tischtennisverein TTC Post Hiltrop löst sich auf. Die Spieler gehen nach Stiepel.

Es hatte sich ein wenig abgezeichnet, doch es kam dann doch plötzlich und ist in Corona-Zeiten nicht so leicht abzuwickeln: Der TTC Post Hiltrop, in der vergangenen Tischtennis-Saison noch Zweiter in der NRW-Liga mit Aufstiegsmöglichkeiten und jetzt Verbandsligist, wird aufgelöst. Die Spieler werden sich Rot-Weiß Stiepel anschließen. Der Name TTC Post Hiltrop verschwindet von der Tischtennis-Landkarte.

Während eines Trainingsspiels zwischen Jörg Zawada (Hiltrop) und Lars Koglin (Stiepel) im Februar wurde die Idee geboren. Die Trainingsbeteiligung bei den Hiltropern wurde immer geringer. Es war auch immer schwierig, genug Spieler für die Meisterschaftsspiele der drei Mannschaften zu gewinnen. Der Aderlass zuletzt war groß. Die Euphorie, die in den vergangenen Jahren rund um die Eifelstraße herrschte, war verpufft.

Große Zustimmung bei der Befragung der Mitglieder in Stiepel und Hiltrop

So wurde aus der Idee ganz schnell ein Plan: Dieser Zusammenschluss der beiden Bochumer Vereine wurde auf Vorstandsebene vorbesprochen, die Zustimmung in beiden Vereinen abgefragt. „Bei uns stimmten bei einer Info-Veranstaltung vor sechs Wochen alle 18 anwesenden Mitglieder zu“, sagte Hiltrops Vorsitzender Rolf Pommeranz. „99 Prozent unserer Mitglieder haben den Vorschlag positiv aufgenommen“, erklärte Stiepels Sportwart Lars Koglin.

Seit Jahrzehnten am Ball: Rolf Pommeranz, hier im Jahr 2006 an der Platte, ist Vorsitzender des TTC Post Hiltrop. Der Verein soll sich nun auflösen. Foto: Klaus Gierlich / Archiv

17 Jahre nach der Fusion der Tischtennis-Abteilungen von Post SV Bochum und DJK Hiltrop-Bergen soll der TTC Post Hiltrop, der diese abgebrochenen „Saison zum Vergessen“, so Zawada, abgeschlagen auf dem letzten Platz beendet hatte mit 1:33 Punkten, nun bis Ende April aufgelöst werden. Nur bis zu diesem Termin können die Spielberechtigungen für Mannschaften auf einen anderen Verein übertragen werden. Der Haken an der Sache: Eine Mitgliederversammlung, die eine solche Vereinsauflösung satzungsgemäß beschließen muss, kann aufgrund der derzeitigen Corona-Bestimmungen nicht stattfinden.

Wegen der Corona-Krise läuft die Abstimmung unter den Mitgliedern schriftlich

Ein möglicher Ausweg: Seit Beginn dieser Woche läuft eine schriftliche Abstimmung unter den rund 50 Mitgliedern. „Wir würden uns ja satzungsgemäß verhalten, aber die Umstände erlauben es nicht. So hoffen wir, dass das Amtsgericht unserem Wunsch der Vereinsauflösung zustimmt, wenn wiederum eine Zustimmung unserer Mitglieder nach der schriftlichen Befragung vorliegt“, so Pommeranz.

Dann wäre der Weg geebnet und aus der fixen Idee am Trainingstisch würde eine neue Gemeinschaft mit Perspektive entstehen: Die Post-Hiltroper hätten eine neue Heimat, und die Stiepeler wären Landesligist. Beide Trainings- und Spielorte an der Eifelstraße (Hiltrop) und der Schillerschule (Königsallee, RW Stiepel) sollen beibehalten werden.