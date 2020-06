Bochumer DFB-Stützpunkt startet wieder mit dem Training

Die Bälle werden aufgepumpt, die Fußballschuhe geputzt – am 8. Juni geht das Training für die Talente des DFB-Stützpunkt im Kreis Bochum an der Ruhr-Universität weiter. Dafür wurden strenge Auflagen aufgestellt. „Wir sind dankbar, dass es wieder losgehen kann, aber wir müssen hellwach sein“, sagt Bochums Stützpunkt-Leiter Peter Lange.

Der DFB hat zum Neustart ein 23 Seiten starkes Konzept aufgestellt. Im Kreis Bochum kann es ab dem 8. Juni umgesetzt werden. Dann stehen 16 Kinder eines Jahrgangs auf dem Rasen, jeweils in festen Vierergruppen mit je einem Trainer. Dabei kommen alle schon umgezogen zum Platz, geduscht wird anschließend zu Hause. Für eine Stunde, statt wie sonst 90 Minuten, können die vier Jugendauswahlteams hintereinander trainieren. Nachher wird ein separater Ausgang genutzt, so dass die Teams sich nicht begegnen.

Training ohne Eltern und Begleiter

Dazu kommt ein gründliches Händewaschen sowie Desinfizieren vor und nach dem Training. Auch das Material wird desinfiziert, jedes Kind hat seinen eigenen Ball. Das Desinfektionsmittel, Seife und Tücher werden vom DFB gestellt. Um am Training überhaupt teilzunehmen, müssen die Kids vorher einen Fragebogen ausfüllen und ihren Gesundheitszustand angeben. Eltern oder andere Begleiter sind beim Training nicht mehr zugelassen.

Das Konzept des DFB lässt sich auf dem Sportplatz an der Markstraße in der Nähe der Sportfakultät der Ruhr-Uni gut umsetzen. Sogar dann, wenn der USC Bochum die Anlage parallel nutzt. Auf die Trainer kommt nun eine besondere Vorbereitung zu, denn der Sicherheitsabstand muss eingehalten werden – Zweikämpfe wird es nicht geben. „Wir werden viel individuell mit dem Ball arbeiten und Passübungen durchführen“, sagt Lange, der sich mit seinen Kollegen Marcel Bieschke, Roger Dorny und Mathias van Leyen alle 14 Tage per Videokonferenz austauscht.

DFB setzt Zahlung für einen Monat aus

Das Quartett freue sich schon auf den Wiederbeginn, sagt Bieschke. „Es ist gut, dass es jetzt im Rahmen der Möglichkeiten wieder losgehen kann. Und es ist auch gut, dass alles dafür getan wird, das Infektionsrisiko zu minimieren. Auch wenn es uns methodisch in vielen Bereichen zurückwirft, ist es doch besser als weiter Pause zu machen. Die Kinder brauchen die Bewegung. Wir wollen aus der Situation das Beste machen.“

Für etwas Unmut sorgte indes ein anderer Vorgang: Im Mai blieb bei den Trainern der Lohn von 307 Euro aus. Der DFB hatte sich entschlossen, seinen rund 1300 Stützpunkt-Trainern – die alle freie Mitarbeiter sind – das Geld für einen Monat auszusetzen. Das kam nicht gut an. „Es geht dabei nicht ums Geld. Mir gefällt die Art und Weise nicht. Es wurde einfach vollzogen, ohne groß mit uns zu kommunizieren. Das zeugt nicht gerade von hoher Wertschätzung“, sagt Lange. ER will aber nach vorne schauen: „Wir freuen uns alle auf den Neustart. Ich bin gespannt, wie das erste Training abläuft. Unsere Arbeit war ja für fast drei Monate unterbrochen.“