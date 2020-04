Bochumer Leichtathletin nimmt den Speer mit in den Park

Kim Brünger ist Leichtathletin durch und durch. Die heute 21-jährige Sportstudentin machte schon früh ihre ersten Schritte auf der Tartanbahn des USC Bochum. Mit vier Jahren begann sie wie alle Kleinkinder beim USC mit Weitsprung, Rennen und Werfen. Seitdem ist sie dem Traditionsverein aus dem Bochumer Süden treu geblieben. Inzwischen hat Brünger sich jedoch spezialisiert, und zwar auf den Speerwurf. Auf WAZ-Anfrage erläutert sie ihre Heimtrainingsmethoden in der aktuellen Krisenzeit.

Zwar trainiert sie auch noch für den Olympischen Siebenkampf, die Disziplin mit dem Speer hat es ihr jedoch besonders angetan. Und ihre Erfolge sprechen für sich: Im vergangenen Jahr erst triumphierte sie als Erstplatzierte mit einer Weite von 44,42 Metern bei den Nordrhein-Westfälischen Meisterschaften. Ihre persönliche Bestmarke liegt sogar bei 47,5 Metern.

Bergsprints oder Intervallläufe

„In der aktuellen Zeit jogge ich unfassbar viel, auch wenn das vielleicht eher untypisch für eine Speerwerferin ist. Mindestens vier bis fünf mal die Woche bin ich momentan an der frischen Luft. Ich variiere die Läufe dann häufig, manchmal lege ich Bergsprints ein oder mache verschiedene Intervallläufe. Zuletzt habe ich öfters auch einfach meinen Speer mitgenommen.“

Nach dem Laufen trainiere sie damit dann ein bisschen, in einem Park in Weitmar beispielsweise. Meistens aber dann, wenn nicht so gutes Wetter sei. „Bei gutem Wetter sind zu viele Leute unterwegs, das könnte mit dem Speer ein wenig gefährlich werden. Zu Hause mache ich zusätzlich eigentlich jeden Tag verschiedene kleinere Workouts. Neben meiner Klimmzugstange benutze ich dafür auch Kettlebells oder andere Gewichte. Weil meine Mitbewohnerin eine Crossfitterin ist, liegen bei uns in der Wohnung immer viele nützliche Sachen herum. Ich bin also rundum versorgt.“