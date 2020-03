Bochumer Profi-Triathletin wird vorerst ausgebremst

Das Jahr 2020 brachte für die Bochumer Triathletin Sabine Lischka einige sportliche Veränderungen mit sich. In dieser Saison wird si erstmals mit einer Profi-Lizenz an den Start gehen. Dies ermöglicht der 29-Jährigen vor allem eine flexiblere und kurzfristigere Wettkampfplanung. Und auch einen Vereinswechsel hat sie in diesem Winter vollzogen.

Die Triathletin startet nicht mehr für den SV Blau-Weiß Bochum sondern ab sofort für das EJOT Team TV Buschhütten. „Hier werde ich auf meinen Weg hin zur Profi-Triathletin auf der Mittel- und Langdistanz besser unterstützt“, begründet sie diesen Schritt.

Signale auf Rot

Bis zum 7. März lief die Vorbereitung der Bochumerin auf ihre erste Profisaison nahezu Corona-frei. Aber dann stellten sich die Signale wie im gesamten Sport auf Rot.

Beim Halbmarathon in Egmond am Zee führte die Strecke durch Dünen, Sand, Matsch und Kopfsteinpflaster. Bei diesem Crosslauf überquerte Lischka nach 1:40:50 Stunden als Sechste die Ziellinie. Anschließend wartete auf sie der erste Lauf zur großen Winterlaufserie in Duisburg. Mit schweren Beinen aus dem vorherigen Rennen belegte sie nach 10 Kilometern in 41,07 Minuten Platz sechs in der Gesamtwertung und Rang zwei in ihrer Altersklasse.

Lauftechnik hat sich verändert

Den zweiten Lauf der Winterlaufserie in Duisburg über 15 Kilometer Mitte Februar musste sie nach 3500 Meter abbrechen. „Ich konnte meinen Fuß kaum noch anheben“, sagte Lischka, die sich in der Woche vor dem Wettkampf bereits mit muskulären Problemen in der Wade herumgeplagt hatte. Nach einer Woche Pause für die Beine und einem Besuch beim Osteopathen und Physiotherapeuten war die Ursache ausfindig gemacht.

Sabine Lischka, Triathletin aus Bochum. Foto: SL / LS

„Durch das neu eingebaute Krafttraining seit November und durch die erhöhte Belastung und Trainingsintensität der Wochen davor hat sich meine Lauftechnik sehr verändert“, sagt Lischka. „Deshalb muss sich die Muskulatur insgesamt noch verändern.“

Vorerst letzter Wettkampf in Haltern

Ihren vorerst wohl letzten Wettkampf bestritt Lischka beim Cross-Duathlon in Haltern. 5 Kilometer laufen, 17 Kilometer auf dem Mountainbike fahren und erneut 2,5 Kilometer Laufstrecke war auf Sand, Waldboden, Matsche und Rindenmulch zu erfahren beziehungsweise zu erlaufen. Mit Platz zwei in der Gesamtwertung war sie nach ihrem ersten Start bei einer Multisportveranstaltung im Jahr 2020 am Ende zufrieden.

Die Triathlon-Saison ist jetzt zunächst einmal gecancelt worden. Das Trainingslager vom 4. bis 18. April fällt ebenso ersatzlos aus wie die Duathlon-Europameisterschaft über die Mitteldistanz in Alsdorf. „Meine 150 Euro Startgebühr habe ich damit wohl auch in den Sand gesetzt“, so Lischka. Vor Mai 2020 werden wohl keine Wettkämpfe mehr stattfinden. „Ich werde mich jetzt eben in Stiepel statt in Palma auf die weitere Saison vorbereiten.

Hilfe durch Sponsoren

Die ausgefallenen Rennen sollen möglichst später in diesem Jahr nachgeholt werden“, sagt Lischka, die sich aber auch freuen durfte. Dank dem Fahrradladen „Balance“ und in Zusammenarbeit mit dem Fahrradhersteller Cube und seinem „Co-Pilot-Programm“ hat sie ein neues Rennrad vergünstigt erhalten, um sowohl im Training als auch im Wettkampf sehr gut ausgestattet zu sein. Wann es in einem regulären Rennen zumindest das erste Mal im Einsatz ist, steht noch in den Sternen.