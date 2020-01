Bochum. Die Bezirksmeisterschaften im Tennis gehen in ihre zweite Runde. Am Finalwochenende ist nur noch ein Bochumer mit dabei.

Bochumer schafft es ins Finale der Bezirksmeisterschaften

Die Hallenbezirksmeisterschaften im Tennis gehen in ihr zweites Wochenende. Am ersten schlugen 155 Sportlerinnen und Sportler in drei Tennishallen und in verschiedenen Kategorien auf. Am 1. und 2. Februar geht das Turnier in die entscheidende Phase. In der Dreifeldhalle des TC Blau-Weiß Harpen stehen dann die Halbfinals und Finalspiele bei den Herren und Damen an.

Nach einer freien ersten Runde warten die Favoriten bei den Herren noch auf ihre ersten Matches. Marcel Zielinski (TC Parkhaus Wanne-Eickel, DTB 65) und Luca Matteo Sobbe (TuS Ickern, DTB 258) steigen erst am Samstag ins Turnier ein. Bei den Damen haben Svetlana Iansitova (TuS Ickern, DTB 92) und Paula Rumpf (TuS Ickern, DTB 106) bereits das Viertelfinale erreicht.

„Das sportliche Niveau hat sich im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls weiter gesteigert. Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren sind alle Setzpositionen von Spielerinnen und Spielern belegt, die auf der aktuellen Rangliste des Deutschen Tennis-Bundes geführt werden“, sagte Turnierleiter Stefan Schneider vor dem Beginn der Veranstaltung.

Frederik Faste zieht zweite Turnierwochenende ein

Mit Jolina Maß, Fabienne Maß und Ricarda Steiner (alle TC GW Bochum) überstanden drei Damen die erste Runde. Jedoch schieden sie im Achtelfinale aus. Bei den Herren scheiterten Stefan Hlavsa (TC RW Stiepel) und Thomas Przybylek (TC Weitmar 09) in Runde eins. Einzig Frederik Faste (TC GW Bochum) schaffte den Sprung ins Halbfinale. Damit nimmt nur ein Bochumer am Finalwochenende teil. Die Endspiele werden am 2. Februar ausgetragen.