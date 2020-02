Nicolas Jochum holte für die SG Ruhr viele Punkte bei den Meisterschaften in Essen.

Bochum. In Essen fanden die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften im Schwimmen statt. Mit dabei waren Teams der SG Ruhr und des SV BW Bochum.

Bochumer Schwimmer überzeugen bei Titelkämpfen in Essen

Die Schwimmerinnen und Schwimmer der SG Ruhr und des SV Blau-Weiß Bochum haben sich beim Wettkampf der 2. Bundesliga in Essen mit soliden Leistungen präsentiert. Sie starten auch im kommenden Jahr wieder in dieser Liga.

Das Herrenteam der SG Ruhr verpasste zwar die Titelverteidigung, schaffte aber einen guten dritten Platz. Das Frauenteam der SG Ruhr kam auf Platz fünf. Neben vielen Bestzeiten knackten die Schwimmer Vereinsrekorde.

Trainer ist zufrieden

Christoph Kreutzenbeck, Trainer der SG Ruhr, war zufrieden mit dem Ergebnis. „Es hat für die Männer am Ende nicht ganz für den Titel gereicht. Wir waren knapp dran“, sagte er. Erster wurde die SG Gladbeck/Recklinghausen, vor der SG Dortmund. „Die Dortmunder haben sich noch einmal verstärkt und viele ehemalige Leistungsträger wieder aktiviert. Sie haben am Stützpunkt sicherlich Vorteile uns gegenüber.“

Die größten Punktelieferanten für die SG Ruhr waren Nicolas Jochum und Lasse Dumke, die im Schnitt 600 Punkte oder mehr erreichten. Jochum schaffte bei der Maximalanzahl an Starts, fünf Strecken, fünf Bestzeiten und vier Vereinsrekorde: über 100 und 200 Meter Delphin sowie 100 und 400 Meter Lagen. Dazu kraulte er noch über 400 Meter. Lasse Dumke unterbot mit 50,50 Sekunden den Vereinsrekord über die 100 Meter Kraul.

Premiere für den SV BW Bochum

Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte überhaupt trat der SV Blau-Weiß in der 2. Bundesliga der Deutschen Mannschaftsmeisterschaften nicht nur mit dem ersten Frauen-, sondern auch mit dem ersten Männerteam an. Sowohl die Frauen als auch die Männer belegten den vierten Platz. Beide Blau-Weiß-Teams setzten sich aus erfahrenen, routinierten Schwimmerinnen und Schwimmern sowie aus dem eigenen Vereinsnachwuchs zusammen.

„Die beiden starken vierten Plätze sind Folge des starken Nachwuchses, der die Lücke zu den älteren Schwimmerinnen und Schwimmern in diesem Jahr noch weiter verkleinern konnte“, sagte Coach Stephan Herzog äußerst zufrieden. „Dadurch waren wir so breit aufgestellt wie noch nie und konnten sehr flexibel aufstellen. Zusätzlich harmonieren alle als Gemeinschaft sehr gut, was einen bei solch einem Team-Wettkampf sehr beflügeln kann.“

Für die Wiesentaler schwammen bei den Frauen: Judith Brinkmann (2005), Lilly Bungert (2005), Jasmin Hüchtebrock (2000), Anna Kroniger (2000), Marie Kroniger (2006), Kathleen Machatik (2004), Jana Paul (2005), Lisa Stamm (1992), Anne Walther (1996), Jule Wichtermann (2004), Gesa Wilden (2002).

Bei den Männern waren für Blau-Weiß am Start: Alexander Bähr (1992), Jan Hüchtebrock (1996), Michael Hüntemann (1990), Lucas Kloppe (2004), Björn Kroniger (1996), Neill Mauss (2004), Niklas Reibenspiess (1998), David Streit (2004), Simon Streit (2001), Niels Wolkenhauer (2000).