Bochumer Sportvereine sollen Hygienekonzept vorlegen

Achim Paas sagt es frei heraus: „Dass der Sportbetrieb unter freiem Himmel jetzt so schnell wieder möglich sein soll, hat uns doch überrascht.“ Der Amtsleiter des Referates für Sport in Bochum hat an diesem Donnerstagmittag nicht viel Zeit. „Wir laufen heiß. Wir bekommen zahlreiche Anfragen von Vereinen und wir haben damit zu tun, die neue Coronaschutzverordnung für den Sport umzusetzen. Das wichtigste dabei ist, dass sich die Vereine ihrer Verantwortung bewusst sind. Hygiene- und Abstandsregeln müssen unbedingt eingehalten werden.“

Unter freiem Himmel darf nach den Lockerungen nun auch wieder im Verein Sport gemacht werden. Paas: „Auf Sport- und Bolzplätzen und auf der grünen Wiese.“ Bochumer Vereine aber sollen dem Sportreferat der Stadt ihr Hygienekonzept vorlegen bevor sie loslegen „Das können die Vereine formlos, also auch in einer E-Mail machen. Sie stellen uns ihr Konzept kurz vor, also wie das mit dem Abstand und der Hygiene funktionieren soll, dann können sie auch schon starten. Wir wollen halt nur wissen, welche Vereine aktiv sind, damit wir den Überblick behalten können.“ Die neuen Coronaschutzverordnungen sind ab dem Nachmittag auch auf den Internetseiten der Stadt Bochum zu finden.

Kontaktsport ab Ende Mai

Auch Fußballvereine könnten unter Einhaltung der Vorgaben wieder trainieren. Natürlich immer noch kontaktlos. Kontaktsport soll erst ab Ende Mai wieder möglich sein.

Diesen Hinweis hat Rüdiger Stenzel auch schon weitergeben müssen. Der Leiter der Geschäftsstelle des Stadtsportbundes Bochum, hatte eine entsprechende Anfrage des Bodokan-Clubs Höntrop vorliegen. „Deren Vorsitzender hat sich viele Gedanken gemacht, wie der Verein die Hygiene- und Abstandsvorgaben einhalten könnte. Leichter ist der Abstand aber natürlich beim Tennis einzuhalten.“

„Fit im Park“ könnte vielleicht stattfinden

Stenzel sieht es positiv, „dass es durch die Lockerungen für den Sport unter freiem Himmel wieder nach vorne geht“. Sport habe eine wichtige Rolle. „Da geht es eben nicht nur um den Sport, sondern auch um die sozialen Kontakte. Ich finde, diese Lockerung ist der richtige Schritt. Allerdings muss sich jeder der Verantwortung bewusst sein, die er trägt, wenn er jetzt wieder mehr Sport und vor allem im Verein macht. Die Situation ist eben noch nicht wieder normal. Die Menschen müssen entsprechend vorsichtig bleiben.“

Zurückhaltend ist Stenzel daher auch bei Veranstaltungen, die der Stadtsportbund im Verlauf der Jahres durchführt. Die Sportabzeichenaktionswoche ist abgesagt und wird definitiv ausfallen. „Dafür brauchen wir Vorlauf, den haben wir nicht“, sagt Stenzel. „Aber ,Fit im Park’ könnte vielleicht doch in veränderter Form innerhalb der Sommerferien stattfinden. Da sind dann aber die Vereine gefordert.“ Genau die, die nach den Lockerungen jetzt versuchen ihren Trainingsbetrieb wieder etwas hochzufahren.