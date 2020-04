Bochumer Studenten des Deutschland-Achters trainieren wieder

Die Ruderer vom Team Deutschland-Achter haben einen kleinen Schritt in Richtung Normalität gemacht: Seit Anfang dieser Woche verlagert sich das Training für die Sportler – unter denen sich auch fünf Studenten der Ruhr-Universität befinden – wieder an den Stützpunkt in Dortmund.

Nachdem Olympia aufs nächste Jahr verschoben wurde, ist die EM im polnischen Posen das Ziel. Sie ist die einzig verbliebene Regatta über 2000 Meter in dieser Saison und findet vom 9. bis zum 11. Oktober statt.

Bis dahin wird unter strengen Auflagen trainiert, zeitversetzt in Zweiergruppen, im Kraftraum oder auf dem Wasser. Die Trainingszeiten sind so gestaffelt, dass die Duos keine Berührungspunkte mit anderen Sportlern haben.

Ruderer duschen zuhause und besprechen sich via Telefon

So kommen die Ruderer schon umgezogen zum Stützpunkt, duschen nach dem Training zu Hause, und die Besprechungen finden per Telefon statt. Im Stützpunkt wird darüber hinaus streng auf die Hygiene-Maßnahmen geachtet.