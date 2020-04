Bochumer Tennisspieler: So geht Wimbledon für den Garten

Bis auf weiteres sind Sportstätten aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. Dazu gehören auch die Plätze der 15 Bochumer Tennisvereine. Die Plätze sind fertig, die Auslosungen sind veröffentlicht, aber der Start der Sommersaison ist auf Juni verschoben.

Verbandsliga-Spieler Philipp Dworak vom TC Grün-Weiß Bochum kann trotzdem den Schläger nicht aus der Hand legen.

Gartentennis soll Ballgefühl erhalten

„Um das Ballgefühl wenigstens ein bisschen zu behalten, spiele ich viel Tischtennis und ab und zu bei Yannick Staupe im Garten Rasentennis“, erklärt Dworak, der in der abgelaufenen Wintersaison mit dem TC Grün-Weiß Bochum in der Westfalenliga startete. „Außerdem besitze ich ein Kleinfeldnetz, das wir dann im Garten aufgebaut haben“, berichtet er. Zur Not reicht jedoch auch eine einfache Wäscheleine. So entsteht im heimischen Garten das Wimbledon für zuhause. Das traditionsreiche Rasenturnier im Londoner Stadtteil Wimbledon wurde aufgrund der Corona-Krise bereits abgesagt.

Für das so genannte Touchtennis gibt es außerdem ein offizielles Regelwerk, dass sich vom regulären Tennis unterscheidet. Beispielweise beträgt die Größe des Spielfeldes im Einzel zwölf Mal fünf Meter, gespielt wird mit einem Schaumstoffball und kleineren Schlägern.

Kraftübungen mit dem eigenen Körpergewicht dürfen nicht fehlen

Doch die Übungen mit Ball reichen Dworak nicht aus, um auf die kommende Verbandsliga-Spielzeit vorbereitet zu sein. Zusätzlich arbeitet er mit Jogging-Läufen und Seilspringen an seiner Kondition. „Dadurch versuche ich, meine Fitness zu verbessern“, sagt er. Auch Kräftigungsübungen dürfen nicht fehlen.

„Ich mache viele Übungen mit dem eigenen Körpergewicht“, erläutert Dworak, der beispielsweise klassische Übungen wie Kniebeugen und Wandsitzen einbaut. „Des Weiteren arbeite ich mit Trx- und Terra-Bändern.“ Mit den Gummibändern beansprucht er seine Schulter- und Rückenmuskulatur. So kann der Start in die Sommersaison kommen.