Corona: Nach Saisonabbruch ist der TV Gerthe aufgestiegen

Der TV Gerthe ist zurück in der Basketball-Oberliga. Als Meister der Landesliga steigt der TV Gerthe auf. Dabei hätten eigentlich noch vier Spiele angestanden. Der Westdeutsche Basketball-Verband hat die Saison aber aufgrund der Coronavirus-Epidemie vorzeitig beenden müssen, und der Landesliga-Spitzenreiter erhielt das Aufstiegsrecht.

Die Aufstiegsparty freilich hatten sich die Gerther Basketballer natürlich ganz anders vorgestellt. Statt mit den Teamkollegen, den Fans und Freunden in der Halle zu feiern, fand die Nachricht vom Saisonende per Kurznachricht ihren Weg in die Wohnungen der Spieler. „Am Ende war der Titel völlig verdient“, betont Trainer Heiko Skiba. Nachdem er schon 2008 in dieser Funktion den TV in die Oberliga geführt hatte, kam er vor zwei Jahren nach Gerthe zurück, um das nun erneut zu schaffen.

Schwerter TS ist als klarer Favorit in die Saison gestartet – Gerthe überrascht

Dabei war das Ziel vor der Saison lediglich eine Platzierung unter den ersten drei Mannschaften. Nach dem Abstieg in die Landesliga vor vier Jahren dauerte es zunächst, ehe die Mannschaft sich stabilisieren und die Abgänge kompensieren konnte. Nun trauten die Verantwortlichen ihrem Team wieder zu, oben anzugreifen. Ganz oben mitzumischen schien allerdings außer Reichweite zu sein.

Dass der Schwerter TS aufsteigen würde, galt nämlich als unausweichlich. Gleich vier Spieler importierte Schwelm, unter anderem aus den USA. Am fünften Spieltag kam es dann zum ersten Aufeinandertreffen zwischen den vermeintlichen Favoriten und dem TV Gerthe. Mit 63:96 gingen die Bochumer Basketballer chancenlos unter.

Gerthe gewinnt die Topspiele gegen Lippstadt und Schwerter TS

Trainer Heiko Skiba führte den TV Gerthe bereits zum zweiten Mal zurück in die Oberliga. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Davon offensichtlich ungerührt verbesserte sich das Team um Skiba stetig. Im letzten Spiel im Kalenderjahr 2019 eroberten die Gerther schließlich den zweiten Platz. Gegen den am Saisonende zweitplatzierten LTV Lippstadt gewann der TV mit 73:58.

Dieses war allerdings auch das letzte Spiel von einem der wichtigsten Spieler. Das Visum von Benjamin Masic lief ab. Nun war es Jannis Domek, der sich als Führungsspieler etablierte. Sein bestes Spiel der Saison lieferte er dann im wohl entscheidenden Spiel um die Meisterschaft ab. Beim 88:67 gegen Schwerte sammelte er 31 Punkte.

Abteilungsleiter Tesch ist überrascht

Danach gewann der TV Gerthe noch zwei weitere Spiele, ehe die Saison beendet wurde. Mit drei Siegen Vorsprung auf den Zweitplatzierten steht der TV an der Tabellenspitze. „Das hätten wir ehrlich gesagt nicht erwartet“, zeigt sich Abteilungsleiter Arnulf Tesch noch immer ein wenig ungläubig.

Oberliga 2020/21 mit drei Bochumer Teams – Spieler wollen in Gerthe zusammenbleiben

Den Blick richtet er aber schon nach vorn: „Wir wollen uns in der Oberliga etablieren. Bisher haben auch alle Spieler zugesagt, den Verein nicht zu wechseln. Nach ein paar Verstärkungen schauen wir uns aber natürlich um“, sagt Tesch. Damit werden ab der kommenden Saison drei Bochumer Teams in der Basketball-Oberliga spielen. Neben dem TV Gerthe sind die Zweitvertretung der Astro-Stars und der BC Langendreer in dieser Spielklasse weiterhin vertreten.