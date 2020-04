Corona: SW Wattenscheid 08 sammelt Spenden für Schutzmasken

Wattenscheid. SW Wattenscheid 08 engagiert sich oft neben dem Fußballplatz sozial. Auch in der Coronakrise wieder. Der Klub sammelt Spenden für Schutzmasken.

Der Ball ruht, doch Fußball-Bezirksligist SW Wattenscheid 08 ist trotzdem aktiv. Der Verein unterstützt eine Hilfsaktion der Bochumer „Ruhrgebi3D“, sammelt über ein eigens eingerichtetes Konto Spendengelder ein.

Ruhrgebi3D stellt mit Hilfe der Spendengelder für die Materialkosten über seine 3D-Drucker derzeit Schutzmasken her und verschenkt diese etwa an Krankenhäuser, Arztpraxen, Pflegepersonal. „Das ist eine sozial tolle Sache in diesen schweren Zeiten, die wir als Verein gerne unterstützen“, sagt Willi Peters, der langjährige Vorsitzende des Klubs.

Wattenscheids Vorsitzender Peters freut sich über bisher gute Resonanz

Bereits seit Ende März läuft die Hilfsaktion, ein kleiner vierstelliger Betrag sei bereits auf das Konto eingegangen, freut sich Willi Peters – das meiste Geld stamme bisher von Vereinsmitgliedern. Den Anstoß gab ja auch ein Vereinsmitglied, der zum Team von Ruhrgebi3D gehört. Das Spendenkonto läuft über den Verein SW Wattenscheid 08, Informationen dazu gibt es im Internet unter www.ruhrgebi3d.de.

Der Tabellenführer der Bezirksliga hat sich schon oft sozial engagiert. Zuletzt etwa lud er die Fans der SG Wattenscheid 09 nach dem Rückzug des 09-Regionalligateams dazu ein, die Spiele von Schwarz-Weiß ohne Eintrittskosten zu besuchen.