Damen der TG Friederika Bochum kämpfen mit Personalsorgen

Personalsorgen bei den Tennis-Damen der TG Friederika Bochum. Lynn Schulze Scholle, Kim Papenheim, Alessa Cremer und Pauline Rink fallen für den vierten Spieltag der Ruhr-Lippe-Liga gegen den TuS 59 Hamm (Sonntag, 16. Februar, 10 Uhr, Paulstraße) sicher aus. „Die Spielerinnen sind aus unterschiedlichen Gründen verhindert. Deshalb sind wir stark ersatzgeschwächt“, erklärt Kapitänin Julia Kreyenbrink im Vorfeld der Begegnung.

Friederika-Damen befinden sich in der Abstiegszone

Gut zwei Monate sind seit dem letzten Spieltag vergangen. Mitte Dezember unterlagen die Friederika-Damen beim TC Blau-Weiß Soest mit 1:5. In der Folge rutschen die Bochumerinnen auf den letzten Tabellenplatz ab. Damit befindet sich die Mannschaft um Kapitänin Kreyenbrink nach drei von sechs Partien in akuter Abstiegsgefahr.

Kreyenbrink lässt sich von der Tabellensituation aber nicht verunsichern. „Wir haben die Zeit nach dem letzten Spieltag sehr gut genutzt und haben gut trainiert“, sagt sie. Kreyenbrink nutzte die rund vier Wochen ebenfalls, um Wettkampfpraxis zu sammeln. Sie startete bei den Bezirksmeisterschaften, die beim TC Blau-Weiß Harpen ausgetragen wurden. Dort schied sie jedoch in der ersten Runde aus.

Bochumerinnen wollen ersten Saisonsieg einfahren

Die Gäste aus Hamm befinden sich ebenfalls im Tabellenkeller – auch sie konnten in der laufenden Saison noch keinen Spieltag gewinnen. Kreyenbrink erinnert sich gerne an die letzte Begegnung zwischen Hamm und der TG Friederika zurück. Im vergangenen Sommer siegten die Bochumerinnen mit 6:3 in Hamm. Seitdem hat sich die Mannschaft allerdings stark verändert. Kreyenbrink ist sich dennoch sicher: „Wir werden alles dafür tun, um auch dieses Duell für uns zu entscheiden.“