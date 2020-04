DBC Bochum: Thomas Nockemann beendet große Karriere

Bochum. Er ist der Deutsche Rekordmeister in der Karambol-Disziplin - jetzt hört er auf. Thomas Nockemann vom DBC Bochum beendet seine Karriere.

Corona, das frühe Ausscheiden beim Coupe d’Europe im nordfranzösischen Douarnenez, schließlich der Abbruch der Saison. „Das alles war schon wirklich hart“, bringt es Teamchef Paul Kimmeskamp vom Deutschen Billard-Rekordmeister DBC Bochum auf den Punkt. „Wir haben zum Ende dieser so seltsam verlaufenen Saison allerdings noch eine erheblich bitterere Pille zu schlucken: Thomas Nockemann, einer der besten Cadre-Spieler in Europa, wird nach vielen Jahren nicht mehr für uns spielen.“

Der Lüdenscheider Justizangestellte, der in seiner beispiellosen Karriere zahllose Partien für Bochum gewann, beendet seine Karriere, wird auch nicht mehr für andere Vereine antreten.

Nockemann ist Deutschlands Rekordchampion in der Karambol-Disziplin

Nockemann ist mit 35 Goldmedaillen Rekordtitelträger bei Einzelmeisterschaften in der Karambol-Disziplin und kommentiert sein Karriere-Ende ganz nüchtern. „Das Niveau, auf dem ich neben meinem normalen Beruf gespielt habe“, sagt er, „fordert ein Höchstmaß an Konzentration und ein Maximum an Trainingseinheiten.“

Sein Arzt habe ihm allerdings schon mehrfach sehr nachdrücklich geraten, diese herausfordernde Doppelbelastung zu beenden. „Der ärztliche Rat war enorm wichtig und hat mich endlich auf den richtigen Weg gebracht“, sagt die Billard-Ikone.

Die Konsequenzen hat der Lüdenscheider bereits zu 100 Prozent gezogen. „Ich habe meinen privaten Billardtisch gerade verkauft. Ich bin viel entspannter und kann jetzt diesen Raum komplett neu verplanen und zum Hundesport-Trainingsraum umnutzen.“

DBC-Bochum-Teamchef Kimmeskamp: Für Nockemann gibt es keinen Ersatz

Beim DBC Bochum, der nun ohne seinen sieggewohnten und langjährigen Mitstreiter auskommen muss, mit dem man über ein Dutzend Titel gewann, ist man sehr traurig, aber auch sehr gefasst. „Die Gesundheit“, sagt Teamchef Paul Kimmeskamp, „geht in jedem Fall vor. Wir wünschen Thomas nur das Allerbeste für die nun kommende billardfreie Zeit.“

Wie sich das Team dann allerdings in der kommenden Saison präsentieren wird, ist derzeit völlig offen. Kimmeskamp: „Für einen Thomas Nockemann in Deutschland Ersatz zu finden, das ist praktisch unmöglich.“