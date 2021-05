Diese Spieler des VfL Bochum stehen im U-15-Nationalteam

Frankfurt. U-15-Nationaltrainer Christian Wück hat für zwei Lehrgänge insgesamt 56 Spieler nominiert. Vom VfL Bochum werden zwei Spieler dabei sein.

Die U-Nationalmannschaften des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nehmen so langsam wieder etwas Fahrt auf, nachdem die Corona-Pandemie Lehrgänge lange Zeit unmöglich gemacht hat. Nachdem U-16-Nationaltrainer Marc Meister bereits zum Lehrgang in der Sportschule Steinbach (23. bis 29. Mai) 28 Spieler eingeladen hat, hat nun auch U-15-Nationaltrainer Christian Wück nominiert.

Und das hat der 47-Jährige etwas außergewöhnlich getan. „Mit verschärftem Hygienekonzept werden nun zwei Gruppen der U-15-Junioren in Grünberg gastieren. Beide Kader bestehen jeweils aus 28 Spielern“, teilt der DFB mit. Die erste Gruppe wird vom 26. bis zum 29. Mai in Grünberg vor Ort sein, die zweite vom 30. Mai bis zum 2. Juni. Insgesamt können sich also 56 Spieler des Jahrgangs 2006 für weitere Maßnahmen des DFB empfehlen.

Bochums Jan Nzeba-Bost und Max-Luca Schmidt sind dabei

Aus der U-15-Mannschaft des VfL Bochum, die in der Staffel 2 der C-Junioren-Regionalliga bis zum Abbruch der Saison sieben Partien bestritten hat (zwei Siege, zwei Unentschieden und drei Niederlagen), werden zwei Talentwerk-Akteure in der zweiten Gruppe dabei sein: Mittelfeld-Spieler Jan Nzeba-Bost und Torwart Max-Luca Schmidt.

„Wir sind alle froh und glücklich, einige der Spieler im U-15-Jahr noch einmal zu sehen“, sagt U-15-Bundestrainer Christian Wück. „Es wird sicher für alle – Spieler, Funktionsteam und Trainer – etwas Besonderes sein, nach so langer Zeit wieder im Kreis der U-15-Nationalmannschaft zusammenzukommen.“

Weiterhin teilt der Deutsche Fußball-Bund mit: „Funktioniert das Hygienekonzept gut, sollen auch in naher Zukunft weitere Lehrgänge für U-Nationalmannschaften des DFB stattfinden.“ Inwieweit allerdings die zwei traditionellen Testspiele der deutschen U-15-Auswahl gegen die Niederlande ausgetragen werden können, ist zurzeit noch unklar. (AHa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum