DJK Wattenscheids Reserve feiert späten Sieg in Höntrop

Bei den Gästen herrschte nach Abpfiff große Erleichterung. Die Reserve der DJK Wattenscheid schlug den SV Höntrop mit 1:0 und sicherte sich damit drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisliga A.

Der Plan, gegen Höntrop von Beginn an voll konzentriert zu sein, ging am Sonntag auf. Wattenscheid verteidigte aufmerksam und ließ den Gastgebern im Mittelfeld wenig Platz zum Spielaufbau. Lediglich das eigene Offensivspiel ließ zunächst noch zu wünschen übrig. Torchancen waren über weite Strecken der ersten Hälfte Mangelware.

DJK verpasst Pausenführung

So dauerte es bis zur 26. Minute, bis die Gäste erstmals zu einem aussichtsreichen Abschluss kamen. Eine kurz ausgeführte Ecke landete bei Denis Olszaniecki, dessen Kopfball strich allerdings knapp am Kasten der Höntroper vorbei. Die Wattenscheider wurde nun mutiger, bis zur Pause blieb es aber beim torlosen Remis.

Standardsituation bringt die Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht viel am Spielgeschehen. Chancen gab es auf beiden Seiten kaum, das meiste spielte sich im Mittelfeld ab. In der Schlussviertelstunde unterbrachen zudem zahlreiche Unterbrechungen und Standardsituationen den Spielfluss. So war es auch eine Standardsituation, die zum viel umjubelten Siegtreffer für die Gäste führte. Eine auf den langen Pfosten gezogene Flanke landete bei Kevin Klinger, der im Rücken der Abwehr frei einköpfen konnte (86.).

Fabian Böhmer vom SV Höntrop im Duell mit Edward Tabi von der DJK Wattenscheid II. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Wattenscheids Trainer Martin Sonntag war mit der Leistung seiner Elf mehr als zufrieden: „Die Einstellung hat bei uns heute einfach gestimmt. An dem Einsatz und vor allem auch an der Konzentration meiner Mannschaft habe ich absolut nichts auszusetzen, vor allem in der zweiten Hälfte sind wir geduldig geblieben und haben die Ordnung nicht verloren.“ Was Sonntag besonders freute war die Tatsache, dass seine Elf sich, anders als so oft in dieser Saison, für den eigenen Einsatz belohnte: „Es ist wichtig, dass man in solchen Spielen die wenigen Chancen, die man hat dann auch nutzt. Der Sieg ist aus meiner Sicht deswegen unterm Strich auch verdient.“

Höntrops Garcia hadert mit dem Ergebnis

Weniger einverstanden war dagegen Höntrops Trainer Rafael Garcia, der von einem unglücklichen Ergebnis sprach: „Ein Unentschieden wäre wahrscheinlich gerecht gewesen. Ich finde, dass wir das Spiel eigentlich unter Kontrolle hatten, nur die Torchancen haben uns leider gefehlt. Das sind solche Spiele, die dann am Ende nur durch einen Standard entschieden werden können.“

Wattenscheid feierte mit dem Sieg einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf. Durch die Niederlagen von Harpen und Linden kletterte DJK auf Platz 13 und hat jetzt einen Punkt Rückstand auf den Zwölften Waldesrand Linden.