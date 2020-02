Dynamo Dresden setzt gegen den VfL Bochum auf Terrazzino

Bochum. Mit Marco Terrazzino, der sich auch in Bochum angeboten hatte im Winter, will Dynamo Dresden gegen den VfL einen wichtigen Sieg einfahren.

Dynamo Dresden steht gegen den VfL Bochum unter enormem Druck. Nach dem glücklichen 0:0 beim FC St. Pauli, als nur Torwart Kevin Broll überzeugte, herrscht wieder Alarmstufe dunkelrot beim Schlusslicht der 2. Liga.

Auch ein Trainerwechsel und sechs Zugänge im Winter brachte bei den weitaus ambitionierteren und durchaus zahlungskräftigen Sachsen bisher nicht den erhofften Umschwung. Der zweitligaerfahrene Markus Kauczinski übernahm Anfang Dezember das Amt von Chrisian Fiel, seine Bilanz aber liest sich bescheiden: Nur einem Sieg zum Jahresauftakt gegen Karlsruhe (1:0) stehen zwei Remis und drei Niederlagen gegenüber. In diesem Jahr kam Dynamo zwar gut aus der Pause mit einem Mut machenden 1:0 gegen den Karlsruher SC. Doch danach gab es auswärts zwei Nullnummern in Heidenheim und bei St. Pauli und daheim eine bittere 2:3-Niederlage gegen den SV Darmstadt 98.

Vier Neue in der Startelf - aber Torjäger Kone wechselte nach Frankreich

Trost für die Spieler: Trainer Markus Kauczinski nach dem unglücklichen 2:3 gegen Darmstadt. Foto: Robert Michael / dpa

Kauczinski stellte das System auf ein 4-2-3-1 um, das brachte mehr Stabilität in der mit 34 Gegentoren bis zur Winterpause wackeligen Defensive (dreimal zu Null), offensiv aber lief noch nicht allzu viel zusammen. Trotz etlicher, überwiegend ausgeliehener Zugänge: Die Doppelsechs bilden nun Ondrej Petrak (27, Leihe vom 1. FC Nürnberg) und Josef Husbauer (29, Leihe Slavia Prag), als Stoßstürmer agiert der von Heidenheim ausgeliehene Patrick Schmidt. Allerdings hatte Dynamo hier auch seinen größten Verlust im Winter. Moussa Kone, mit sieben Treffern Dresdens erfolgreichster Schütze, wechselte für kolportierte 2 Millionen Euro in die erste französische Liga zu Nimes Olympique.

Laut Bild: Terrazzino beklagt mangelndes Interesse des VfL Bochum

Als Linksaußen ist Marco Terrazzino (28) gesetzt, der vom SC Freiburg ausgeliehen wurde und sich auch in Bochum angeboten hat. Der VfL winkte ab, man sei auf seiner Position gut besetzt, erklärte Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz bereits mehrmals. Der VfL verpflichtete Robert Zulj als zentralen offensiven Mann, aber nicht leihweise, sondern fix. Terrazzino beklagte vor dem Wiedersehen mit seinem Ex-Klub gegenüber der Bild-Zeitung mangelndes Interesse des VfL. Allerdings hätte eine Leihe von Terrazzino nach Informationen dieser Redaktion die nicht ganz so prall gefüllte Kasse des VfL auch arg strapaziert.

Nun spielt der flinke Flügelstürmer, der auch in der Mitte agieren kann, bei den Sachsen, gab mit einem Traumtor zum 1:0 gegen den KSC einen starken Einstand. Zuletzt kam aber nicht viel Erbauliches aus dem Mittelfeld und im Angriff. Mit erst 20 Toren rangiert Dresden in dieser Statistik ganz unten.

Zwei Wechsel in der Startelf sind zu erwarten

So auch in der Tabelle, weshalb ein Sieg gegen Bochum fast schon Pflicht ist nach nur 13 Punkten in der gesamten Hinrunde. Dabei muss Trainer Kauczinski weiterhin auf den gesperrten neuen Stürmer Simon Makienok verzichten, der bisher aber ohnehin nur gegen Darmstadt zum Zug kam und gleich die Rote Karte sah. Zudem fehlt Außenverteidiger Linus Wahlquist, für ihn ist nach Medienberichten mit Niklas Kreuzer zu rechnen. Und als Zehner dürfte Patrick Ebert nach abgelaufener Gelb-Sperre für den in St. Pauli enttäuschenden Baris Atik in die Startelf zurückkehren.

VfL Bochum will die Stimmung in Dresden für sich nutzen

Dabei zählt die SG Dynamo im Rudolf-Harbig-Stadion auch auf seine lautstarken Anhänger. Ein Umstand, der aber auch Bochum nutzen kann, der zuletzt im Jahr 2012 in Dresden gewinnen konnte. Die beiden letzten Treffen endeten 2:2 – in Dresden vor zwei Jahren, in Bochum in der Hinrunde zum Debüt von Trainer Thomas Reis, als Danny Blum und Anthony Losilla nach einem 0:2 noch einen Punkt retteten. Thomas Reis sagt: „Man darf gerade die Euphorie von Fanseite in Dresden nicht aufkommen lassen, nach ein paar Fehlern kann die Stimmung auch umschlagen. Das wollen wir mit einem mutigen und aktiven Auftritt erreichen.“

So sieht es auch Anthony Losilla, Bochums Kapitän spielte vor seinem Wechsel zum VfL zwei Jahre, von 2012 bis 2014, für Dresden. „Die Stimmung kann dort auch kippen“, sagt er. „Wir können selbstbewusst in Dresden antreten.“