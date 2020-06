Ehemaliger Wattenscheider Farat Toku ist wieder am Ball

Der ehemalige Wattenscheider Erfolgstrainer Farat Toku und VfL Bochums U17-Trainer David Siebers haben ihren Lehrgang zum Fußball-Lehrer nun begonnen. „Ich freue mich, dass es losgeht“, sagte Toku im Gespräch mit dieser Redaktion.

Zunächst konzentriert er sich auf die elfmonatige Ausbildung an der DFB-Akademie in Hennef. Einen neuen Verein hat der 40-Jährige, der bis zur Insolvenz die SG Wattenscheid 09 in der Regionalliga trainiert hat, noch nicht. „Wenn, dann muss es passen“, sagt er. Daran hat sich in der Corona-Krise nichts geändert. Von Januar 2015 bis Oktober 2019 war Toku Coach der Wattenscheider, zuvor war er in Wilhelmshaven, beim Wuppertaler SV und, als Spielertrainer, beim Werner SV Bochum aktiv.

Mit David Siebers vom VfL Bochum ist ein weiterer Coach dieser Stadt bei der hochklassigen Ausbildung dabei. Heiko Butscher war bzw. ist beim vorherigen Lehrgang dabei, er muss noch seine Abschluss-Prüfung nach dem Ende der Zweitliga-Saison absolvieren.

Möglich machen den pünktlichen Kurs-Start laut DFB reduzierte Gruppenstärken in der Präsenzphase und der „digitale Campus“, den die DFB-Akademie in den vergangenen Monaten aufgebaut hat und über den ausgewählte Module in Form von Online-Seminaren abgebildet werden. Insgesamt nehmen 24 Trainerinnen und Trainer teil. Prominentester Schüler ist Weltmeister Miroslav Klose.