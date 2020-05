Endlich Training: Strahlende Gesichter beim TV Wattenscheid

Schritt für Schritt zurück zur Normalität. Das gilt auch für die Leichtathleten des TV Wattenscheid 01. Während die Topkräfte, die zwölf Kaderathleten, seit einigen Wochen als Berufssportler wieder die Anlagen nutzen dürfen am Olympiastützpunkt, ist der Trainingsbetrieb in dieser Woche auch für insgesamt rund 200 weitere Aktive, darunter viele Jugendliche, wieder aufgenommen worden.

Natürlich unter strengen Auflagen, der Verein hat zuvor sein entsprechendes Hygienekonzept erarbeitet und bei der Stadt eingereicht. Michael Huke, der Vereinsmanager, hat bei den ersten Einheiten unter freiem Himmel viele strahlende Gesichter gesehen. „Die Athleten sind total happy. Man merkt, wie sie danach gelechzt haben, mit anderen zusammen und unter Anleitung wieder trainieren zu können.“ Von der U14 aufwärts gibt es Trainingsgruppen. In der kommenden Woche sollen auch die Jüngsten wieder rennen, springen, werfen dürfen im Lohrheidestadion.

Hygienekonzept: Beim Sprint bleibt immer eine Bahn frei

Desinfektionsmittel sind vorhanden, und natürlich gilt auch beim Training mit maximal zehn Personen die Abstandsregel. Zwei Meter Distanz sind einzuhalten. Bei den technischen Disziplinen wie Weitsprung oder Kugelstoßen ist das ohnehin kein Problem. Jeder hat sein eigenes Gerät, das hinterher desinfiziert wird. Beim Sprint auf der Tartanbahn des Lohrheidestadions etwa wird immer eine Bahn freigelassen. Bei Läufen um den Platz gilt praktisch ein Überholverbot – Abstand zum Vordermann halten ist ja Pflicht. Und wenn sich mal zwei Erwachsene zu nahe kommen, hat Huke beobachtet, dass neben den Trainern auch die Jüngeren sehr aufmerksam reagieren: „Die Kleinen erziehen die Großen“, sagt Huke anerkennend.

Der Verein will zunächst, auch nach den ab 30. Mai in NRW geltenden weiteren Lockerungen, das nun ausprobierte Hygienekonzept weiter umsetzen, zumal die Leichtathletik ja ohnehin kein Kontaktsport ist.

Fit aus der Krise: Kostenfreies Angebot für alle Senioren ab 60

Der Verein hat aber nicht nur für seine eigenen Athleten von den Kleinen über die Leistungssportler bis zu den Senioren ein Konzept erarbeitet. „Fit aus der Krise“ heißt ein Kurs, den der Klub auch Nicht-Mitgliedern anbietet, und zwar kostenfrei.

Seit diesem Freitag bietet der TV Wattenscheid 01 Leichtathletik ein regelmäßiges offenes Gymnastikangebot für Senioren- und Seniorinnen im Alter von über 60 Jahren im Lohrheidestadion an. Für Menschen also, die sonst meist unterm Dach ihre Übungen absolvieren. Für das 45-minütige Bewegungsprogramm an der frischen Luft hat der Klub ein mit der Stadt ein Hygienekonzept abgestimmt.

Eine Anmeldung ist Pflicht

Unter anderem muss jeder Teilnehmer bei der Anmeldung bestätigten, dass keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome bestehen und in den letzten zwei Wochen kein (bekannter) Kontakt zu einer infizierten Person bestand. Die jeweilige Teilnahme wird unter Angabe der Kontaktdaten dokumentiert, um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können. Der Zugang und das Verlassen der Sportstätte sind nur mit entsprechender Schutzmaske gestattet, die aber bei der Sportübung abgenommen wird.

Anmelden muss man sich vorab unter Telefon 02327 9335514, Infos auch über www.tv-wattenscheid-01.de. Sollte das Interesse groß sein, denkt der Klub über einen zweiten Kurs nach.