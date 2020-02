FC Altenbochum: Trainer fordert vom Team mehr Leidenschaft

Der FC Altenbochum ist nicht gut in die zweite Saisonhälfte gestartet. Das dämpfte die Hoffnungen für das Team von Trainer Frank Rinklake, am Titelrennen ernsthaft teilzunehmen.

Im ersten Meisterschaftsspiel nach der Winterpause musste sich Ihr Team mit 2:3 gegen Kaltehardt geschlagen geben. Wie beurteilen Sie den schlechten Auftakt?

Frank Rinklake: Natürlich kann es mal passieren, dass man den Auftakt vergeigt. In unserem Fall ist es aber sehr ärgerlich. Wir haben uns sechs Wochen lang intensiv auf den Saisonstart vorbereitet. Dass dann dennoch die Leidenschaft fehlt, das war als Trainer schon sehr traurig mit anzusehen.

Das nächste Spiel steigt für Ihr Team erst in zwei Wochen. Welche Maßnahmen sind geplant, um ihre Mannschaft schnell wieder in die Spur zu bringen?

Wir hatten am Samstag eigentlich ein Testspiel gegen Eppendorf geplant. Leider haben die aber abgesagt. Meine Jungs wissen ganz genau, was falsch gelaufen ist und was sie jetzt besser machen müssen. Bisher haben die immer eine Reaktion gezeigt. Das stimmt mich natürlich optimistisch. Wir werden ganz normal trainieren und am Samstag haben wir einen Mannschaftsabend. Da gönnen wir uns alle dann erst einmal ein Frustbier.

Wie ist der aktuelle Krankenstand Ihres Teams?

David Gröger lag gegen Kaltehardt leider noch flach mit einer fiebrigen Erkältung. Er ist aber bereits wieder im Training. Auch Björn Busse hat seine Innenbandprobleme langsam auskuriert und ist beim nächsten Meisterschaftsspiel gegen Harpen sicherlich wieder einsatzbereit.