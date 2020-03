Finale der Virtuellen Bundesliga in Köln ist abgesagt

Bochum. Die E-Sportler des VfL Bochum haben sich für das Finale der Virtuellen Bundesliga qualifiziert. Das ist wegen des Coronavirus abgesagt.

Mit einer richtig guten Rückrunde haben sich die E-Sportler des VfL Bochum für das Finale der Virtuellen Bundesliga qualifiziert. Alexander Steinmetz und Jan-Luca Bass beendeten die Punkterunde auf Platz sechs und hätten am kommenden Wochenende in Köln am „Grand Final“, am großen Finale teilnehmen können. Wegen des Coronavirus sollte die Veranstaltung zunächst ohne Zuschauer ausgetragen werden. Nun wurde sie vorerst abgesagt.

Einen Deutschen Meister haben die E-Sportler immerhin bereits gefunden. Die reguläre Punkterunde hatten die Vereine der Virtuellen Bundesliga beenden können. Werder Bremen sicherte sich mit dem ehemaligen VfL-Akteur Michael „Megabit“ Bittner erneut den Titel. Ob der Einzeltitel in dieser Saison noch vergeben wird, ist zumindest fraglich. Auch wenn es den E-Sportlern möglich ist, Spiele auszutragen, ohne dass die Akteure in gleichen Raum, der gleichen Stadt, Land oder gar Kontinent sind. Allerdings sind gleiche Bedingungen für die Aktiven nur dann gegeben, wenn sie nicht so weit von einander entfernt sind.

Bis zur endgültigen Entscheidung, trainieren Bass und Steinmetz und die übrigen Akteure der Virtuellen Bundesliga. Das kann im Zweifel jeder für sich an der eigenen Playstation oder X-Box daheim machen.