Floorballer der Black Panthers Bochum mit Saison zufrieden

Bochum. Erstmals in der Vereinsgeschichte spielten Bochums Floorballer in der Regionalliga. Nach holprigen Start fand sich das Team immer besser zurecht.

Spannender hätte die Entscheidung um den Titel in der Floorball-Regionalliga kaum sein können. Das letzte Spiel der Saison brachte ein Finale zwischen dem SSF Bonn II und dem ASV Köln II. Das Spiel ging in die Verlängerung. Die Floorballer der Black Panthers Bochum konnten sich das Spiel, den Sieg und den Titelgewinn für Bonn, aus nächster Nähe ansehen. Sie hatten zuvor gegen beide Teams gespielt und verloren. Das Saisonfazit der Bochumer fällt dennoch positiv aus.

„Wir sind zufrieden“, sagte Thomas Hein. Er ist Spieler der zweiten Mannschaft und Sprecher des Vereins. „Es hat etwas gedauert, bis sich unser Team an das höhere Tempo und die bessere Technik in der Regionalliga gewöhnt hatte“, sagt er. „Wir mussten uns erst etwas reinfinden. Aber dann haben wir die ersten Spiele gewonnen und gemerkt, dass wir gegen jeden Gegner mithalten können.“

Historischer Sieg gegen Köln

Spätestens nach dem 5:3-Sieg Ende Januar gegen den ASV Köln war das klar. Es war der erste Sieg der Bochumer in der Regionalliga überhaupt. Ihm folgten zwei weitere Erfolge. Gegen Holzbüttgen gab es einen 3:2-Sieg, gegen Dümpten ein 5:4. Am letzten Spieltag in Bonn verloren die Bochumer gegen Köln mit 1:3, gegen Bonn mit 4:13. „Gegen Bonn war früh zu merken“, sagte Hein, „dass sie den Titel haben wollen. Gegen uns führten sie nach dem ersten Drittel bereits mit 7:1.

In der Abschlusstabelle belegen die Bochumer hinter Bonn, Köln, Holzbüttgen und Hochdahl-Aachen Platz fünf. Mit den Dümptener Füchsen konnten die Bochumer in ihrer Premieren-Saison immerhin ein Team hinter sich lassen. Absteiger gibt es in dieser Liga allerdings nicht. Die Vereine melden nach dem Sommer ihre Teams in den Ligen an, in denen sie glauben, dass diese dort aufgehoben sind.

Spielbetrieb ruht bis zum September

Die Bochumer lagen mit ihrer Einschätzung im vergangenen Sommer offensichtlich genau richtig. Erstmals spielten sie in der Regionalliga, erstmals auch mit zwei Teams. Die zweite Mannschaft hat noch zwei Spiele in der Verbandsliga. Sie finden für sie am kommenden Wochenende in Köln statt. Danach ruht erst einmal der Spielbetrieb für Bochums Floorballer.

„Wir nehmen noch an einem großen Turnier in Münster teil“, sagt Hein. „Ansonsten trainieren wir und machen dann vor dem Saisonbeginn natürlich noch Vorbereitungsspiele.“ Hein geht davon aus, dass die erste Mannschaft in der kommenden Saison in der Regionalliga eine noch bessere Rolle spielen kann. Er weiß allerdings noch nicht, in welcher Besetzung die Bochumer dann spielen werden, spielen können. Floorball ist eine vergleichsweise noch sehr junge Sportart.

„Es melden sich halt jede Menge Spieler bei uns an“, sagt Hein. „Deshalb wissen wir jetzt noch gar nicht, mit welcher Besetzung wir in der kommenden Saison bei den Mannschaften spielen werden.“