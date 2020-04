Fußball: Trainerlehrgang in Bochum wird online fortgeführt

Bochum. Angehende C-Lizenztrainer im Fußballkreis Bochum können trrotz der Coronakrise weiter an ihrer Karriere arbeiten. Die Theorie gibt es nun online.

Die Coronavirus-Pandemie sorgt für große Einschnitte in allen Bereichen des Sports. Auch der Trainerlehrgang zur C-Lizenz des Kreises Bochum, der im März starten sollte, hing plötzlich in der Luft. Doch Lehrgangsleiter und Fußball-Lehrer Peter Lange hat sich etwas einfallen lassen: Zumindest der theoretische Teil wird fortgesetzt – online von zu Hause.

„Wir wollen trotz der schwierigen Lage diese Aufgabe angehen und die Situation so gut es geht überbrücken. Den theoretischen Teil können wir vorarbeiten, wenn jeder von zu Hause mitmacht“, erklärt Lange, der sich schon lange vor der Corona-Krise mit dem Thema eines Online-Lehrgangs auseinandergesetzt hatte und nun davon profitiert. Um den Kurs trotz des Versammlungsverbotes fortzusetzen, hatte er schnell einen Plan parat.

30 Teilnehmer tauschen sich auch über eine WhatsApp-Gruppe aus

Die aktuell 30 Teilnehmer bekommen jede Woche die Unterlagen zu einem neuen Thema per Mail und dazu eine entsprechende Aufgabe. Über eine WhatsApp-Gruppe können sie sich untereinander austauschen und nachher ihre Ergebnisse teilen.

Lange gibt jedem persönlich eine Rückmeldung zu seiner Arbeit. „Fast alle haben sich bislang beteiligt. Es gibt viele unterschiedliche Voraussetzungen, aber die Teilnehmer haben schon gezeigt, was sie können“, sagt er. Die Beteiligung am neuen „Online-Kurs“ ist Pflicht, ebenso wie es die Teilnahme an den wöchentlichen Treffen gewesen wäre, um die C-Lizenz zu erhalten.

Peter Lange zitiert Otto Rehhagel: „Am Ende liegt die Wahrheit auf dem Platz“

Die Auswahl der Themen ist am ursprünglichen Lehrgang orientiert. Der Praxis-Teil und der Erste-Hilfe-Kurs müssen wohl kompakt nachgeholt werden, wenn die Sportplätze wieder zur Verfügung stehen. „Der sportliche Teil ist unverzichtbar – am Ende liegt die Wahrheit auf dem Platz“, zitiert Lange zum Abschluss wohl einen der größten deutschen Trainer: Otto Rehhagel.