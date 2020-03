Fußballer Assibey trainiert Kraft im Park in Wattenscheid

Der 28-jährige Frederick Osey Assibey spielt nun bereits seit knapp zehn Jahren für SW Wattenscheid 08. Das erste Mal schnürte der gebürtige Bochumer indes seine Schuhe beim Stadtteilkonkurrenten. Bei der DJK Wattenscheid, damals noch der DJK Grün-Weiß Wattenscheid Heide, erhielt der Außenverteidiger seine Grundausbildung. Nach kurzen Zwischenstationen bei Wattenscheid 09, DJK Hordel und dem VfL Bochum zog es ihn dann jedoch zurück zu 08 in die A-Jugend. Seiher ist der Abwehr-Routinier den Schwarz-Weißen treu geblieben.

Zusammen mit seinem Team steht Assibey aktuell auf dem ersten Tabellenplatz in der Bezirksliga.„Wir haben als Team eine Gruppe, in der wir uns oft auch Videos vom Sport schicken. Das motiviert natürlich in dieser schwierigen Zeit. Ich gehe aktuell eigentlich täglich joggen. Um 7 Uhr morgens im Stadtgarten in Wattenscheid, da kann man richtig gut abschalten.“

Klimmzüge an Ästen

Meistens laufe er zwei bis drei Mal in der Woche eine große Runde. „Also knapp eine Stunde, die restlichen Läufe mache ich dann kürzer und im Intervall-Modus. Im Park kann man während des Joggens auch gutes Krafttraining machen. An Bäumen und Ästen Klimmzüge beispielsweise. Zu Hause mache ich dann meistens noch Liegestütze und Stabilitätsübungen. Unterarmstütze, seitliche Unterarmstütze, während der Unterarmstütze die Beine anheben, das alles im Wechsel. Ich will auf jeden bereit sein, wenn es weitergeht. Das geht auch allen in meinem Team so, wir wollen in diesem Jahr unbedingt aufsteigen.“