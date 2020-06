GW Bochum: Verbandsliga-Herren schlagen ohne Druck auf

Bochum. In der Tennis-Verbandsliga beginnt für die Herren des TC Grün-Weiß Bochum die Corona-Übergangssaison. Das Verletzungspech bleibt.

Nachdem die Mannschaft um Kapitän Nico Erdmann in der Wintersaison den Abstieg aus der Westfalenliga verkraften musste, freute ich das ganze Team auf die Sommerspielzeit. Die Corona-Pandemie verhinderte eine planmäßige Durchführung des Ligabetriebes. Darum starten die Bochumer nun am Sonntag, 14. Juni (10 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den Mindener TK verspätet in die neue Saison. Trotzdem bleiben die Verletzungssorgen.

Erdmann leidet noch immer an einer Handgelenksverletzung

Kapitän Erdmann fällt noch immer wegen einer entzündeten und angerissenen Sehne im rechten Handgelenk aus. „Ich habe in den letzten Tagen versucht zu trainieren. Es ist zwar besser geworden, aber die Schmerzen sind immer noch da“, berichtet Erdmann. Er geht nicht davon aus, dass in den Partien im Juni einsetzbar ist.

Stattdessen rücken abwechselnd Spieler aus der zweiten Mannschaft auf, die eine Liga tiefer in der Ruhr-Lippe-Liga aufschlägt. „Wir hatten aufgrund von Corona nicht geplant, mit ausländischen Spielern anzutreten. Deshalb kann ich auch nicht einschätzen, wie die anderen Mannschaften aufgestellt sind“, so Erdmann.

GW Bochum trifft mit jungen Spielern auf bekannte Gegner

In der ersten Gruppe der Verbandsliga befinden sich außerdem noch der SV Arminia Gütersloh, der TC TuS Bielefeld, der Mindener TK, der Gütersloher TC Rot-Weiß, der TC Kaunitz sowie die aus dem Winter bekannten Zweitvertretungen des TC Iserlohn und des TC Parkhaus-Wanne-Eickel.

Für keine Mannschaft besteht jedoch der Druck, die sportlich Klasse halten zu müssen. Der Westfälische Tennis-Verband erklärte die Sommersaison zu einer Übergangsspielzeit, während der kein Team absteigen kann. Erdmann: „Wir wollen trotzdem spielen. So können unsere jungen Spieler weitere Erfahrungen sammeln.“