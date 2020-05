Heidrich verlässt PSV Langendreer - Querenburg steigt ab

Der Corona-bedingte vorzeitige Saisonabbruch hatte für den Post SV Langendreer in der Tischtennis-Landesliga keine großen Auswirkungen. Als Tabellendritter waren die Langendreerer längst gesichert, nach oben ging auch nichts mehr. Die Meisterschaft und damit den Verbandsliga-Aufstieg hatte sich längst der FC Schalke 04 gesichert.

Zehn Siege aus 17 Spielen erspielte sich der Klub aus dem Bochumer Osten bis Mitte März, wobei gleich vier Spieler auf eine positive Einzel-Bilanz – über den gesamten Saisonverlauf betrachtet - kamen: Luca Heidrich (17:16-Siege), Simon Andre (19:14), Andreas Hourtz (21:8) und Christian Hellmich (13:7).

Luca Heidrich wechselt zum Verbandsligisten Schalke 04

Für die kommende Spielzeit wird es eine Änderung geben: Youngster Luca Heidrich (17), der sich im Laufe der vergangenen Jahre zur Nummer eins entwickelt hatte, wird den Klub zum neuen Verbandsligisten Schalke 04 verlassen und dort eine neue Herausforderung annehmen. „Er hat spielerisch viel Potenzial und bekommt dort die Möglichkeit, sich mit spielstarken Mitspielern weiterzuentwickeln“, sagte Langendreers Kapitän Dennis Heidrich, der gleichzeitig Lucas Stiefvater ist und dem der Schritt nicht leicht gefallen ist: „Ich finde es ein bisschen schade, hab ihm aber auch dazu geraten.“ Derweil sucht Langendreer nach einem Ersatz, was aber aufgrund derzeit geschlossener Hallen zusätzlich erschwert ist.

TuS Querenburg steigt nach vier Landesliga-Jahren ab

Nach vier Landesliga-Jahren steigt der TuS Querenburg dagegen wieder in die Bezirksliga ab. Mit 6:28-Punkten belegten sie zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs Rang elf und damit einen direkten Abstiegsplatz. „Kurz vor dem Abbruch hatten wir einen kleinen Lauf, wir hatten dreimal in Folge nicht verloren“, bemerkte Kapitän Frank Bönte, der aber gleich nachschob: „Es hätte schon viel zusammenkommen müssen, um noch einen rettenden Platz zu erreichen.“ Schließlich war die Saison bei 13 Niederlagen in 17 Spielen verkorkst, was auch der Kapitän zugab: „So eine unruhige Saison hatte ich lange nicht. Am Ende haben sich alle zusammengerauft, aber das hätte früher kommen müssen.“

Mit Jan Reuther, das Spitzenbrett erspielte sich immerhin eine 16:15-Bilanz im oberen Paarkreuz, stand zudem schon seit längerer Zeit ein Abgang fest. Reuther wechselt zum VfL Winz-Baak, der in der anderen Landesliga-Gruppe den zweiten Platz belegt und nachträglich in die Verbandsliga aufgestiegen ist. Für Querenburg geht es dagegen in der Bezirksliga weiter. Kein Problem für Bönte: „Damit haben wir uns abgefunden. Hauptsache, wir haben Spaß zusammen.“ Der war zuletzt nur etwas abhanden gekommen.