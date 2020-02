In Siegen steigt die Generalprobe für U17 des VfL Bochum

Die B-Junioren des VfL Bochum haben eine erfolgreiche Vorbereitung hinter sich. Bei der Generalprobe wartet nochmal ein besonders anspruchsvoller Gegner: Am Sonntag (13 Uhr) trifft die U17 auswärts auf die U19 der Sportfreunde Siegen, die aktuell Fünfter in der Westfalenliga ist und im vergangenen Jahr den Bundesliga-Aufstieg sportlich erreichte, aber nicht wahrnahm.

„Wir haben bewusst einen Gegner gesucht, bei dem die Messlatte möglichst hoch liegt, weil uns so etwas zum Ligastart in der nächsten Woche auch erwartet“, sagt Trainer David Siebers. Zum Rückrundenbeginn geht es für den VfL am Sonntag nächster Woche zu Borussia Dortmund (11 Uhr). Im letzten Test in Siegen stehen Tjark Ernst und Dominik Wasilewski wegen der U-Nationalmannschaften nicht zur Verfügung. Siebers will nochmal „das eine oder andere ausprobieren“.