Junge Astro-Stars etablieren sich früh im Ausbildungsteam

Bochum. Die Saison der zweiten Mannschaft der Astro-Stars verlief durchwachsen. Junge Spieler haben sich in der Oberliga gut entwickelt.

Platz fünf in der Tabelle – den Klassenerhalt in der Basketball-Oberliga hat die Zweitvertretung der Astro-Stars offenbar souverän erreicht. Mehr hatte sich das „Ausbildungsteam“ vor der Saison auch nicht vorgenommen. Die letzten vier Spiele, die aufgrund der aktuellen Lage abgesagt wurden, hätten jedoch noch einmal Spannung in den Abstiegskampf bringen können.

Den Start in die Saison hatte sich Trainer Benedikt Franke sicherlich anders vorgestellt: gleich drei Niederlagen am Stück setzte es. Noch vor dem Jahreswechsel gelang es der Mannschaft allerdings, sich mit einigen Siegen im Tabellenmittelfeld zu etablieren. „Das war eine wichtige Erfahrung. Die Spieler mussten Charakter zeigen“, sagt Franke.

Erinnerungen an besondere Spiele

Danach gefragt, welche Spiele ihm besonders in Erinnerung geblieben sind, nennt er zum einen den 62:57 Sieg gegen die letztlich Tabellendritten Baskets Lüdenscheid. Zum anderen die deutlichen Niederlagen gegen den TVO Biggesee und TSV Hagen, in der Tabelle erst- und zweitplatziert. Zuletzt, im Februar, gingen die Bochumer in Biggesee mit 64:90 unter. Es war nicht die einzige heftige Niederlage der Rückrunde vor dem Saisonabbruch.

Auch vermeintlich schwächere Mannschaften nahmen aus Bochum Punkte mit nach Hause. Zwar hielten die Astro-Stars ihre Platzierung, vom Tabellenkeller trennten sie allerdings immer weniger Punkte. So hätten die Lokalrivalen vom BC Langendreer am 19. Spieltag an der VfL-Reserve vorbeiziehen können, da hatte der Verband die Saison aber schon abgebrochen. „Wir hätten nochmal liefern müssen“, sagt Franke.

Junge Spieler etablieren sich und schaffen den Durchbruch

Etwas wehmütig wirkt er dennoch: „Wir hatten es in der eigenen Hand. Das ist durchaus ein Erfolg.“ Dass sich der Trainer trotz der vielen Aufs und Abs zufrieden zeigt, liegt vor allem an der Entwicklung einiger junger Spieler. Denn die Mannschaft dient vereinsintern als Ausbildungsmannschaft für die jüngeren Spieler der Jugendbundesligen. Sie sollen sich an die Härte der Erwachsenen gewöhnen, die sie später womöglich in der 2. Bundesliga ProB erwartet.

Die beiden erst 17-jährigen Felix Kroll und Nils Kuhfuss zum Beispiel etablierten sich in dieser Saison als Führungsspieler, Kuhfuss wurde sogar zum Kapitän ernannt. Die beiden sind schon einen Schritt weiter als Phil Kuhfuss, der jüngere Bruder von Nils. Er war zu Beginn der Saison lediglich für das Training vorgesehen. Durch einige Verletzungen profitierte er dann und spielte sich in den Kader, zuletzt in die Startaufstellung.

Spieler wie er werden es sein, die auch nächste Saison die Astro-Stars in der Oberliga halten sollen. Möglichst ohne Abstiegssorgen bis zum letzten Spieltag.