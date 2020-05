Kaltehardt startet mit größerem Kader in die nächste Saison

Der TuS Kaltehardt konnte in der Saison 2019/20 sportlich in der Fußball-Bezirksliga nicht überzeugen. Zwar steht der TuS aktuell, also kurz vor dem als sehr wahrscheinlich geltenden Saisonabbruch, mit drei Zählern über den Abstiegsplätzen, in ein wirklich ruhiges Fahrwasser gelangten die Kicker der Urbanusstraße jedoch zu keinem Zeitpunkt.

„Unser Grundgedanke hat in der aktuellen Saison leider nicht funktioniert. Mit nur wenigen Zugängen wollten wir das vorhandene Potential stabilisieren und verbessern. Der Konkurrenzkampf ist dabei aber auf der Strecke geblieben, das hat unsere Leistung wahrscheinlich deutlich gehemmt“, sagt Kaltehartds Trainer Carsten Droll.

Bereits im Winter kamen Spieler dazu

Als erste Reaktion auf die eher mau gelaufene Hinserie wurden bereits in der Winterpause mit Simon Sperlich und Marcel Kuhn, zwei Spieler verpflichtet. „Ich bin mir sicher, dass wir eine deutlich bessere Rückserie gespielt hätten“, so Droll, dessen Team nach der Unterbrechung überraschend gut in Fahrt kam. Kaltehardt triumphierte über Altenbochum und sicherte sich gegen den TuS Hattingen ein Remis. Lediglich die Niederlage im letzten Spiel vor dem Abbruch, gegen den TuS Harpen, drückte wieder ein wenig auf die Stimmung.

„Das war natürlich ärgerlich. Die ersten Anzeichen einer Besserung im Vergleich zur Hinrunde waren dennoch vorhanden“, so Droll, dessen Team nach der Partie gegen Harpen in die coronabedingte Zwangspause geschickt wurde. Zwar war dem TuS seither, wie allen anderen Vereinen auch, das Training untersagt, untätig waren die Vereinsverantwortlichen jedoch nicht.

Sieben weitere Spieler haben zugesagt

Mit Christopher Wessels (SC Werne), Abulkadir Bozemir (SV Langendreer 04), Elvis Karisik (DJK Ruhrtal Witten), Finn Borgert (SC Weitmar 45), Sascha Leiendecker (Langendreer 04), Gerome Folke (Firtinaspor Herne) und Namik Kim (Langendreer 04) haben für die kommende Saison bereits jetzt sieben Spieler unterzeichnet. Aus dem aktiven Team ausscheiden werden lediglich Manuel Dautz (Stand-by), Stefan Braun und Thorsten Löhken (wechseln beide ins Trainerteam).

„Unser Kader ist nun deutlich größer. Wir haben also mehr Möglichkeiten, besonders in der Offensive. Wir sind ready und blicken zuversichtlich auf den kommenden Durchgang“, sagt Droll. Er hofft, ab dem 30. Mai wieder ein normales Mannschaftstraining durchführen zu können.