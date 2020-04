Karate: Trauer um Wattenscheider Okinawa-te-Gründer Wiegand

Klaus Lammers-Wiegand ist tot. Er starb im Alter von 68 Jahren nach langer, schwerer Krankheit. Jahrzehntelang hat der Wattenscheider die Karateszene in Bund und Land mitgestaltet.

Den Karateverein Okinawa-te gründete Wiegand 1975. Seit der Zeit errang der Club zahlreiche Meisterschaften und avancierte zur Kaderschmiede für die Kampfsportart in Deutschland.

Klaus Wiegand stellte sein Leben ganz in den Dienst der Vermittlung von fernöstlicher Kultur. Er führte mehr als 100 Sportler zu Meisterehren, einem schwarzen Gurt in Karate. Klaus Wiegand wurde zuletzt mit dem 6. Dan (Meistergrad) ausgezeichnet. In NRW führte er den Landesverband KarateNW. Auf Bundesebene fungierte der Wattenscheider als Sportdirektor.

Hunderte Karateka im In- und Ausland werden den Sensei (Meister) vermissen

Wiegand verband eine innige Freundschaft mit Chefinstructor Hideo Ochi. Der Japaner entwickelte das Shotokan-Karate in Deutschland und legte die Ausrichtung nationaler wie internationaler Wettkämpfe in die Hände seines Meisterschülers. Klaus Wiegand war in allen Bereichen des Sports ein überaus anerkannter wie beliebter Trainer, Mentor und Manager. Hunderte Karateka im In- und Ausland werden den freundlichen Sensei (Meister) vermissen und verneigen sich vor der Lebensleistung des Karate-Lehrers.