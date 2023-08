Kreisliga A: Die Bilder vom späten Phönix-Sieg gegen Gerthe

Lange war die SpVgg Gerthe an einem Punktgewinn dran, doch am Ende steht ein 1:3 gegen den SV Phönix Bochum.

Bochum. Dank zweier später Tore hat der SV Phönix Bochum die SpVgg Gerthe mit 3:1 besiegt. Unser Fotograf hat einige besondere Momente eingefangen.

Bis in die Nachspielzeit hinein war die SpVgg Gerthe dem SV Phönix Bochum ebenbürtig - und das sogar in Unterzahl. Dann aber schlug Andre Seifert zu - zum zweiten Mal an diesem Tag. Weil Tim Peronne praktisch mit dem Schlusspfiff noch zum 3:1 traf, stand für den Bezirksliga-Absteiger am Ende ein Arbeitssieg.