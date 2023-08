Kreisliga A1: Phönix Bochum - SpVgg Gerthe im Livestream

Bochum. Phönix Bochum könnte nach oben aufschließen, Gerthe Zähler für den Klassenerhalt sammeln. Wir streamen am Sonntag, 27. August, ab 15 Uhr live.

Am dritten Spieltag der Bochumer Kreisliga A1 streamen wir das Spiel zwischen dem SV Phönix Bochum und der SpVgg Gerthe live

Die einen wollen um den Aufstieg mitspielen, die anderen vor allem in der Liga bleiben: Am Sonntag, 27. August streamen wir das Spiel zwischen dem Bezirksliga-Absteiger SV Phönix Bochum und der SpVgg Gerthe live. Den Livestream sowie das Re-Live, die Highlights und die Video-Interviews finden Sie in diesem Artikel.