Krüger folgt als Trainer bei Teutonia Riemke auf Wahlers

Vor einer Woche wurde bekannt, dass der SV Teutonia Riemke für seine Verbandsligahandballer auf Trainersuche gehen muss, da sich Dennis Wahlers für einen Wechsel zum künftigen Oberligisten TuS Bommern entschieden hat. Viele Namen standen im Raum, unklar war ebenfalls wie einfach oder schwierig sich die Trainersuche in der aktuellen Situation gestalten würde.

Letztlich stellte sie sich als sehr unkompliziert und schnell dar, denn bereits eine Woche später kann Riemkes Vorsitzende Dagmar Heiligenschmidt das Ergebnis der Trainersuche bekanntgeben. Daniel Krüger, zuletzt noch Spieler und Leistungsträger der Mannschaft, wird zukünftig das Geschehen von der Seitenlinie aus leiten.

Schnelle Entscheidung in der Woche

„Wir haben uns am Dienstag beraten und Daniel hatte mit Jan Segatz schon vor einiger Zeit darüber gesprochen, dass er früher oder später in den Trainerjob einsteigen möchte“, sagt Heiligenschmidt. Nun kam die Chance dann doch schneller als erwartet, und auch die Entscheidungsfindung bedurfte keiner langwierigen Überlegungen. Zum einen ist Krüger Inhaber der B-Lizenz und machte auch ebenso Trainererfahrungen bei der Unimannschaft, die in den letzten beiden Jahren bei den Europäischen Hochschulmeisterschaften an den Start ging und 2018 den Titel gewann.

Zum anderen spielte er mit Schalksmühle in der Dritten Liga und sammelte dort auch in spielerischer Hinsicht Erfahrungen auf hochklassigem Niveau. „Außerdem verfügt er auch über zahlreiche Kontakte“, so Heiligenschmidt. Daher war die Entscheidung auch in Absprache mit Co-Trainer Jonathan Geukes schnell gefallen, dass der SV Teutonia Riemke zukünftig auf das Team aus Daniel Krüger und Geukes setzen möchte.

Zwei neue Spieler verstärken das Team

„Daniel ist nicht nur sehr zuverlässig, sondern möchte sich auch organisatorisch mehr einbringen“, sagt Heiligenschmidt. „Ich bin davon überzeugt bin, dass er einen guten Job machen wird“. Neben dieser schnellen Entscheidung, die den Spielern Sicherheit signalisiert, gibt Heiligenschmidt zusätzlich zwei weitere Zugänge bekannt.

Mit Markus Friemel kommt von der ETG Recklinghausen ein Kreisläufer, der die vakante Position im Kader der Riemker füllt. Außerdem wird auch Ranga Boddenberg zukünftig das grün-weiße Trikot tragen. Der 19-Jährige Linksaußen spielte zuletzt für den Oberligisten HC Wölfe Nordrhein. Heiligenschmidt: „Ich sehe die Mannschaft gut aufgestellt.“