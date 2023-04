Fußball Regionalliga LIVE! Wattenscheid 09 in Lippstadt - großes Polizei-Aufgebot

Lippstadt Die SG Wattenscheid 09 ist im Abstiegskampf der Regionalliga zu Gast beim SV Lippstadt. Die sportliche Situation ist brisant. Wir berichten live.

Ein bemerkenswertes Bild rund um die Liebelt-Arena des SV Lippstadt: Ein großes Polizei-Aufgebot erwartet die Fans der SG Wattenscheid 09 vor dem Regionalliga-Auswärtsspiel am Samstagnachmittag: Offensichtlich rechnen die Ordnungskräfte mit vielen mitgereisten Wattenscheidern, zumindest der Gästeblock im Stadion ist vor der Partie allerdings eher spärlich gefüllt. Umso brisanter ist dafür die sportliche Ausgangslage: Die SGW schien vor zwei Wochen schon fast erledigt im Tabellenkeller, l und der Rückzugs-Ankündigung des 1. FC Kaan-Marienborn hat 09 aber wieder eine realistische Chance´- muss dafür aber unbedingt gewinnen.

Trainer Christian Britscho setzt in Lippstadt wieder auf den Doppelsturm, der Wattenscheid zum bislang einzigen Sieg des Jahres geschossen hat: Felix Casalino und Dennis Lerche stürmen wie beim 2:1 in Straelen vor drei Wochen nebeneinander. Außerdem kehren nach einigen Spielen auf der Bank Nico Lucas und Kapitän Marvin Schurig in die Aufstellung zurück. Kim Sane fehlt mit anhaltenden Rückenproblemen.

So sehen die Fans von Wattenscheid 09 ihren „Bullen“ am liebsten: Dennis Lerche jubelt, hier mit Christian Britscho über sein Freistoßtor gegen den 1. FC Bocholt. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

SV Lippstadt 08 gegen SG Wattenscheid 09 - der Liveticker

So spielt die SGW: Neufeld - Sindermann, Lucas, Casalino, Kaminski, Wiebel, Tunga, Britscho, Malcherek, Schurig, Lerche

So spielt der SVL: Balkenhoff - Allmeroth, Möller, Mika, Matter, Sprekelmeyer, Halbauer, Lee, Ufuk, Altun, Kaiser

14.02 Uhr: Die Partie läuft! Die Fans des SV Lipsstadt haben die Teams beim Einlauf mit Pyrotechnik begrüßt, den Stehplatzbereich in gelben Rauch gehüllt.

1. Minute: Erste Minute, erste Riesenchance für Lippstadt! Eine Flanke von der rechten Seite bekommt die SGW nicht weg - Kilian Neufeld pariert den Lippstädter Abschluss aus kurzer Distanz aber mit einem riesigen Reflex.

